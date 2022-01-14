ЧЕ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ | Арлет Леванди: после ошибки сумел собраться. Взгляд мамы дает силы

"Я уже приучил себя, что даже в случае ошибки я всё равно докатаю программу до конца. Поэтому сумел собраться и продолжил выступление", — сказал Арлет, вспоминая падение при выполнении первого каскада.

Арлет признался, что волновался уже меньше по сравнению с короткой программой, настрой был хороший.

По словам юного эстонского фигуриста, выступление на чемпионате Европы стало для него совершенно новым опытом выступления на столь крупных соревнованиях.

Что оно дало? "Эти выступления научили меня лучше настраиваться, собираться", — сказал Арлет.

На вопрос о том, о чем ему перед выходом на лед говорила мама, парень признался: "Мы обычно мало говорим. Смотрим друг другу в глаза, это дает силы".

"Я ничего не говорила. Только взгляд, который нас объединяет и говорит обо всём — и с его стороны, и с моей стороны", — вступила в разговор Анна Леванди.

Мама и тренер подвела первые итоги дебюта сына на международных титульных соревнованиях.

"Я горда за то, что он — боец, он не сдался после неудачного прыжка, показал дальше великолепное, завораживающее катание! Артист, который еще и боец. Сегодня он был более собран, мобилизован, был сам собой. Но всё же — это было в первый раз, через это нужно пройти. У нас нет опыта жесткой конкуренции во внутренних соревнованиях, когда фигурист проходит все этапы закалки. И получается, что, попадая на такие большие соревнования, он получает первый подобный опыт", — сказала Леванди.

"Он молодец, всё запоминает и анализирует. Надеюсь, сделает правильные выводы", — добавила она.