Чемпионка Эстонии по фигурному катанию рассказала RusDelfi, почему выбрала Беларусь

Виктория — чемпионка Эстонии 2018 года, тогда ее партнером был Артур Груздев. Пара распалась после 9 лет совместной работы, но Виктория решила продолжать заниматься любимым делом, выставила свой профиль на спортивном сайте и ей пришла заявка от Ильи — он позвал девушку в Беларусь, предложил попробовать.

"В Беларуси проживаю уже почти три года. Так получилось. Там партнер, пришлось переехать. Долго привыкала к менталитету, вообще все по-другому. Очень рада, что чемпионат Европы проходит в Таллинне", — говорит спортсменка.

На вопрос корреспондента Delfi Евгения Грибовского, довольны ли своим выступлением, Виктория уклончиво ответила: "Не совсем", а Илья добавил: "Я накосячил".

К сожалению, на Олимпиаду отобраться ребята тоже не смогли. В день соревнований, когда должны были биться за путевку, у Ильи оказался положительный тест на COVID, паре пришлось сняться и они потеряли все шансы. Причем болезнь протекала бессимптомно, но в карантине в Германии провели две недели.

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