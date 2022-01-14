Михкельсон: теперь Путин должен решить — война или мир

По мнению председателя комиссии по международным делам Марко Михкельсона, кроме возможной войны на Украине, Россия может развернуть и масштабную гибридную деятельность в нашем регионе.
Вчера состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, вызванная необходимостью обсудить действия РФ на границе с Украиной и ультиматийные требования в отношении НАТО.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что ”угроза войны в регионе ОБСЕ выше, чем когда-либо за последние 30 лет”.
На пресс-конференции по итогам переговоров представитель России Александр Лукашевич назвал итоги переговоров разочарованием.