Новости России
14.01.2022, 10:50

Михкельсон: теперь Путин должен решить — война или мир

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Херман Келомеэс
ФОТО: AP

По мнению председателя комиссии по международным делам Марко Михкельсона, кроме возможной войны на Украине, Россия может развернуть и масштабную гибридную деятельность в нашем регионе.

Вчера состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, вызванная необходимостью обсудить действия РФ на границе с Украиной и ультиматийные требования в отношении НАТО.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что ”угроза войны в регионе ОБСЕ выше, чем когда-либо за последние 30 лет”.

На пресс-конференции по итогам переговоров представитель России Александр Лукашевич назвал итоги переговоров разочарованием.

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