Ягудин: Щербакова - боец. Не вижу причины для замен в составе на Олимпиаду

Щербакова сорвала каскад и заняла четвертое место. В субботу - произвольные программы.

"Ей можно было облегчать программу. Но они ни на сколечко не хотят снижать сложность. Идут на максималках. Я всегда об этом говорю — каскады с риттбергером очень коварны. Тулуп ты можешь ”выцепить” хоть с места, а у риттбергера есть определенная механика. Ты должен ”попасть” в него", считает Ягудин.

Бывают такие сезоны, и мы ничего не можем с этим сделать. У всех бывают какие-то спады. Возвращаемся к бойцовским качествам, она их уже не раз показывала, - приводит слова олимпийского чемпиона Sports.ru.

На вопрос корреспондента, могут ли поменять состав на Олимпиаду после чемпионата Европы, Ягудин ответил, что пойти могут на все что угодно. "Но на данный момент я не вижу причины для замен. Формирование состава — это уже шахматы. Особенно тяжел выбор, когда понимаешь, что на кону олимпийская золотая медаль".