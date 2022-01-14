Привитые чаще заражаются "омикроном". Так ли это на самом деле?

Число заражений вариантом "омикрон" во многих странах стремительно растет. Вместе с тем множится и число мифов на этот счет. Многие, например, утверждают, что те, кто привит, чаще заражаются коронавирусом, чем непривитые. В качестве "доказательств" прилагаются результаты некоторых исследований. Рассмотрим несколько конкретных примеров.

RKI устраняет ошибки в опубликованных данных

"Правительство ФРГ заявляет, что 96 процентов случаев заражения "омикроном" — те, кто привит", — пишет один пользователь Twitter. Кроме того, по соцсетям курсирует график, якобы сделанный Институтом имени Роберта Коха (RKI), в котором приводятся данные за период с 21 ноября до 27 декабря 2021 года. Согласно им, 69 процентов жителей Германии, которые заразились омикрон-вариантом, были привиты, 27 процентов сделали даже бустерную прививку — и только 4 процента были непривиты. Но действительно ли эти цифры настоящие?

На запрос DW пресс-секретарь RKI в письменном виде ответил, что этот график не был сделан в Институте имени Роберта Коха — но данные, приведенные в нем, и в самом деле были опубликованы в еженедельном отчете RKI от 30 декабря 2021 года.

"К сожалению, в соответствующем разделе еженедельного отчета оказалась ошибка (вместо 186 человек была указана цифра в 1097 непривитых, заразившихся омикрон-вариантом)", — написала пресс-секретарь. При актуализации данных была забыта еще одна цифра, и 3 января снова были внесены изменения. Эти исправления в актуализированном варианте четко выделены.

Но в любом случае опубликованные RKI данные не могут служить основанием для того, чтобы оценивать эффективность вакцинации. При этом пресс-секретарь указывает на сайт RKI, где говорится, что с ростом доли вакцинированных будет, естественно, расти и их доля среди заразившихся коронавирусом.