Принц Эндрю лишился воинских званий, титула и королевского патронажа

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности", — говорится в заявлении дворца.

Он также теряет право носить титул "Его королевское высочество", сообщили Би-би-си источники.

Это решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре.

Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.

"Герцог Йоркский и впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо", — заявили во дворце.

Некоторое время назад британские СМИ сообщали, что при дворе обсуждали, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде.

"Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула", — цитировала газета Times своего источника.

Как развивался скандал

По данным издания, в случае неблагоприятного для принца исхода дела его могли отправить в некую "внутреннюю ссылку". "Он не может уехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы", — говорил источник Times.

В четверг вечером источник, близкий к принцу Эндрю, сообщил, что тот "будет и дальше защищаться" от обвинений Джуффре.

Скандал разгорелся в начале 2019 года, когда шесть женщин дали показания против влиятельного американского миллиардера Джеффри Эпштейна. В июле того же года его арестовали и обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, сексе с несовершеннолетними и подкупе потенциальных свидетелей.