Постпред РФ в ОБСЕ предупредил о катастрофе без договоренностей с Западом(13)
Россия и Запад должны договориться, иначе могут наступить катастрофические последствия, момент истины настал, заявил сегодня российский постоянный представитель при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич, передает РБК.
”Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и Вене на площадке ОБСЕ, — это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать”, — сказал он.
По его словам, Россия не смогла добиться от партнеров по ОБСЕ ”адекватного ответа” на свои предложения.
”Все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий”, — указал Лукашевич.
Партнеры России ”по-своему” интерпретируют принцип неделимости безопасности, ”считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности для того или иного государства и способов обеспечения своей безопасности”, сказал постпред.