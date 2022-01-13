Лавров назвал нервным срывом проект новых санкций США в отношении России(3)
Проект нового пакета санкций США в отношении России — это нервный срыв, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы ”Большая игра” на Первом канале, передает ”РИА Новости”.
”Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить”, — сказал Лавров.
Проект нового пакета санкций из-за Украины сенат США опубликовал накануне, 12 января. Под ограничения могут попасть президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. Ограничения предлагается наложить в случае вторжения России на Украину, они могут коснуться как минимум трех российских банков из списка, в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.
Кремль оценил сообщения об угрозе санкций негативно, пишет РБК. Такие заявления не способствуют диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, появление подобных заявлений — попытка давления на Москву, но она бессмысленна.
Пока Москва не планирует ответ на санкции, рассчитывая, что США воздержатся от них, сообщил Песков. Возможное введение ограничений против президента России он назвал ”запредельным”. По словам Пескова, такая мера сравнима с разрывом отношений.
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