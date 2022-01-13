Лавров назвал нервным срывом проект новых санкций США в отношении России

”Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить”, — сказал Лавров.

Кремль оценил сообщения об угрозе санкций негативно, пишет РБК. Такие заявления не способствуют диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, появление подобных заявлений — попытка давления на Москву, но она бессмысленна.

Пока Москва не планирует ответ на санкции, рассчитывая, что США воздержатся от них, сообщил Песков. Возможное введение ограничений против президента России он назвал ”запредельным”. По словам Пескова, такая мера сравнима с разрывом отношений.

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