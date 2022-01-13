Председатель ОБСЕ предупредил об угрозе войны в Европе

"Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", — заявил Рау.

"Кризис угрожает стабильности всей европейской системы"

Дипломат выступил перед представителями 57 стран, включая Россию и США, и призвал использовать формат ОБСЕ для снижения региональной напряженности.

Нынешний кризис "угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы", подчеркнул Збигнев Рау. Он добавил, что организация является подходящей платформой для обсуждения проблем безопасности ряда государств и для перехода к мерам по укреплению доверия.

Постпред США сомневается в конкретных результатах

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в свою очередь высказал сомнение, что на этой неделе в формате организации "будут достигнуты конкретные результаты". "Наша основная цель — это в принципе наладить диалог", — подчеркнул он при этом.

"Только в ОБСЕ мы можем сесть за один стол (при равенстве голосов всех 57 государств-участников), чтобы обсудить пути укрепления безопасности в соответствии с основополагающими принципами и обязательствами, включая уважение суверенитета и территориальной целостности стран-членов, нерушимость границ друг друга и неприменение силы или угроз силы", — добавил Карпентер.

Представитель России предостерег Запад от попыток затянуть переговоры

Между тем постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич предостерег Запад от попыток затянуть переговоры по вопросу безопасности и предупредил, что Россия примет меры для устранения угроз в случае отсутствия ответа в обозримые сроки. "Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", — заявил Лукашевич на спецсессии Постоянного совета.

"Дипломатический марафон"