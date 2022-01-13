Александра Трусова: отказаться от тройного акселя — значит проиграть(1)
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате Европы-2022 в Таллинне, передает корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский.
Трусова упала при выполнении тройного акселя.
Когда ты заходишь в прыжок — я это про флип сейчас, ты уже понимаешь, выедешь, или нет?
В прыжке — да, перед — нет.
А что в тройном акселе не получается?
- У меня не получается именно на соревнованиях. На тренировках получается, я знаю, что нужно делать. После первого прыжка меньше волнуешься и все получается.
А почему от него не отказаться?
- Я уже три года пытаюсь его прыгнуть, отказаться - это значит проиграть.
Саша, ты говоришь, что проблемы — психологические. Ты не рассматривала возможность работы с психологом?
- Нет, я сама понимаю, что нужно делать. Я знаю, что мне скажут. Тем более, со мной всегда рядом мама, и она частично выполняет функции психолога — выслушивает меня.
После короткой программы Трусова занимает третью строчку в протоколе.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 80,45
2. Луна Хендрикс (Бельгия) - 76,25
3. Александра Трусова (Россия) — 75,13
4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05
5. Екатерина Куракова (Польша) - 67,47
... 15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,16
... 17 Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30
Медали в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катании будут разыграны в субботу, 15 января.