Александра Трусова: отказаться от тройного акселя — значит проиграть

Трусова упала при выполнении тройного акселя.

Когда ты заходишь в прыжок — я это про флип сейчас, ты уже понимаешь, выедешь, или нет?

В прыжке — да, перед — нет.

А что в тройном акселе не получается?

- У меня не получается именно на соревнованиях. На тренировках получается, я знаю, что нужно делать. После первого прыжка меньше волнуешься и все получается.

А почему от него не отказаться?

- Я уже три года пытаюсь его прыгнуть, отказаться - это значит проиграть.

Саша, ты говоришь, что проблемы — психологические. Ты не рассматривала возможность работы с психологом?

- Нет, я сама понимаю, что нужно делать. Я знаю, что мне скажут. Тем более, со мной всегда рядом мама, и она частично выполняет функции психолога — выслушивает меня.

После короткой программы Трусова занимает третью строчку в протоколе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Женщины

Короткая программа

2. Луна Хендрикс (Бельгия) - 76,25

3. Александра Трусова (Россия) — 75,13

5. Екатерина Куракова (Польша) - 67,47

... 17 Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30

Медали в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катании будут разыграны в субботу, 15 января.