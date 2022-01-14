"Не все дома"? Хозяин оставил кота "в наказание" замерзать на башне для наблюдения за птицами

Хозяин оставил для возможных спасителей кота записку следующего содержания: "Позвольте мне побыть здесь на башне, я отбываю наказание".

"О таких людях говорят, что "у них не все дома", — считают в приюте.

Защитникам животных о "наказанном" коте сообщила одна девочка, которая гуляла рядом с башней и заметила дрожащую киску.

У кота породы скоттиш-фолд на шее было GPS-устройство с именем и телефоном хозяина.

"Даже и думать не хочется, что могло случиться с бедным животным", — пишет в социальных сетях приют.

"В какой-то степени можно было понять, если бы это было дело рук ребенка, но, к сожалению, хозяин животного — имеющая высшее образование представительница слабого пола, человек, который занимается с детьми", — сообщил приют.

Приют сразу же сообщил о произошедшем в Центр тревоги и Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.

В результате в отношении хозяина было возбуждено дело, но животное пришлось всё-таки вернуть домой.

Как сообщила руководитель по коммуникациям департамента Элен Курвитс, дело заведено по статье Закона о защите животных, предусматривающей ответственность за непозволительное отношении к животному.

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