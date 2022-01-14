Звери
14.01.2022, 07:00

"Не все дома"? Хозяин оставил кота "в наказание" замерзать на башне для наблюдения за птицами

 (3)
Хелен Ээльранд
ФОТО: MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
В сааремааский приют для домашних животных Lemmikloomade Turvakodu попал кот, которого хозяин оставил в наказание на башне для наблюдения за птицами. Животное могло бы без вмешательства людей насмерть замерзнуть, свалиться на землю или стать добычей лисиц.

Хозяин оставил для возможных спасителей кота записку следующего содержания: "Позвольте мне побыть здесь на башне, я отбываю наказание".

"О таких людях говорят, что "у них не все дома", — считают в приюте.

Защитникам животных о "наказанном" коте сообщила одна девочка, которая гуляла рядом с башней и заметила дрожащую киску.

У кота породы скоттиш-фолд на шее было GPS-устройство с именем и телефоном хозяина.
"Даже и думать не хочется, что могло случиться с бедным животным", — пишет в социальных сетях приют.

"В какой-то степени можно было понять, если бы это было дело рук ребенка, но, к сожалению, хозяин животного — имеющая высшее образование представительница слабого пола, человек, который занимается с детьми", — сообщил приют.

Приют сразу же сообщил о произошедшем в Центр тревоги и Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.

В результате в отношении хозяина было возбуждено дело, но животное пришлось всё-таки вернуть домой.

Как сообщила руководитель по коммуникациям департамента Элен Курвитс, дело заведено по статье Закона о защите животных, предусматривающей ответственность за непозволительное отношении к животному.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии