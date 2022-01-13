Вирумааский колледж ознакомит с возможностями обучения в ТalTech

На ярмарке можно будет ознакомиться с учебными программами ТalTech и условиями поступления. Также можно будет принять участие в тематических семинарах, на которых будет возможность ознакомиться с практической составляющей учебных программ.

”В Техническом университете можно получить специальности будущего, которые сыграют ключевую роль в осуществлении ”зеленого поворота”. Формат ярмарки позволит ученикам получить наиболее ясное представление о предлагаемых специальностях и о том, каким образом они смогут изменить будущее к лучшему”, — сказала руководитель Научно-технической школы Вирумааского колледжа Кюллике Куллеркупп.

”Помимо тех специальностей, которые предлагает Вирумааский колледж, на этот раз можно будет ознакомиться и с многочисленными дисциплинами, которые можно изучить в Техническом университете. Интересной особенностью ярмарки станет возможность выполнить практические задания, которые связаны с той или иной специальностью”, — пояснила Куллеркупп.

На семинарах будет возможность изготовить батареи из подручных инструментов, ознакомиться с работой инженера-строителя, заняться проектированием безопасных навигационных путей в различных погодных условиях, узнать больше об университете будущего и многое другое.

Школьная ярмарка в Вирумааском колледже (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) откроется в 12:00. День будет разделен на три части: инфоярмарку для школьников, где можно будет ознакомиться с условиями поступления и возможностями обучения в ТТУ, а также два тура семинаров. Время окончания мероприятий — 15:30.

Подробнее ознакомиться с программой семинаров и зарегистрироваться на них можно ЗДЕСЬ.