Американский журналист: ученицы Тутберидзе к 20 годам просрочены, будто прокисшее молоко

— Посмотрите показательные выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате России в конце декабря. Программы без сложных прыжков позволяют оценить истинное качество катания и компоненты. Потом посмотрите недавние прокаты [японки, серебряного призера ОИ-2010] Мао Асады, Костнер или даже Кван, катающейся на роликах на парковке. А теперь скажите мне, у кого есть настоящие навыки катания на коньках и умение интерпретировать музыку, а кто — просто робот, чья способность кататься заключается в пантомиме и вращениях, разработанных для девочек предпубертатного возраста.

Удручающе наблюдать такое истощение у девушек, которые должны выступать со страстью. [Американка, чемпионка ОИ-1992] Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные, пока ей не исполнилось 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам, — сказал Лиз.

У Тутберидзе тренируются участницы чемпионата Европы в Таллинне в составе сборной России: Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева, а также Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых и Софья Акатьева.

Расписание чемпионата Европы-2022:

13 января

11:50— женщины, короткая программа

19:00 — пары, произвольная программа

14 января

12:00 — танцы на льду, ритмический танец

18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

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