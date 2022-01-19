Редактор псковского СМИ: статус иностранного агента сыграл нам на руку(5)
В конце 2020 года вас включили в список СМИ-"иностранных агентов". Было ли это, по вашему мнению, местью, попыткой взять издание под контроль? Или на то были объективные причины?
Окончательного ответа мы так и не получили, поэтому можем только догадываться. Разумеется, нашлись какие-то формальные основания. В моем случае это был перевод на мой счет 4 тысяч рублей (около 47 евро — прим. ред.). Понятно, что в нормальных условиях вряд ли кто-то обратил бы на это внимание. Скорее всего, это — желание наших местных псковских властей. Вряд ли федеральных. А иначе — зачем? Из-за 4 тысяч рублей такую историю никто бы не раскручивал — там больше бумаг собирать надо.
Скорее всего, у них есть уверенность, что я все равно получаю деньги из-за рубежа, поэтому у них есть четкая уверенность, что они правы. По крайней мере, я не вижу других причин.
Повлиял ли ваш статус на работу СМИ? Ранее сообщалось, что "Псковской губернии" отказывают в регистрации как СМИ?
Да, это параллельная история — то, что мы не можем зарегистрировать СМИ. И один из аргументов, почему они не хотят нам давать его, это мой статус иностранного агента. Хотя в суде они от такой тактики отказались и считают, что я должен был приложить какие-то дополнительные документы, которые доказывают, что надо мной нет косвенного контроля со стороны иностранных организаций. Однако по факту таких документов просто не существует и в официальном списке Роскомнадзора они даже не указаны — то есть, я даже не знаю, что именно я должен приложить. Они говорят — дошлите документы, и мы ваш запрос еще раз рассмотрим. Но я прекрасно понимаю, что какие бы документы я ни досылал, они все равно опять мне откажут.
До начала 2020 года статус СМИ у "Псковской губернии" был — прим. RusDelfi.
За счет чего финансируется издания?
Мы из разных источников получаем финансирование. Но оно не такое большое, как у "Медузы", например. Частично — это реклама, частично — пожертвования. Возможно, за это тоже могут признать иностранным агентом, но мы сотрудничаем с международными журналистскими организациями. Часть из них покинула Россию, но продолжает нам помогать в каких-то других форматах. Также мы сотрудничаем с другими новостными изданиями, получаем гонорары и вкладываем их в свою работу.
В сентябре 2021 года "Псковская губерния" опубликовала новость о том, что в регионе произошёл разлив химических веществ. Позже оказалось, что пресс-релиз, на основании которого вышла публикация, был фейком (подробнее об инциденте читайте на "Радио свобода" — прим. ред.). Это была провокация? Если да, то есть ли у вас предположения, кто это мог сделать и зачем?
Это действительно очень странная история. У нас никогда такого не было. Так ведь часто бывает — написали какую-то новость, и в процессе разбираемся в деталях, корректируем информацию. А здесь уже через час начальник МЧС подал заявление в полицию для проверки на уголовное преступление. Я предполагаю, что аппарат нашего губернатора замешан.
Недавно, кстати, была новая история — взломали мой телеграм-аккаунт. Так как все права и доступы были ограничены, то единственное, что они смогли сделать — это отправлять наших подписчиков в черный список. Теперь у нас более 1000 человек удалены из нашего телеграм-канала. Я успел проснуться в полшестого утра и чудом просто вернул себе свой аккаунт.
В апреле 2019 года мой телеграм-аккаунт также взламывали. Тогда у нас из канала удалили всех администраторов и взяли его под свой контроль. Кстати, сейчас до сих пор такие фейковые аккаунты ”Псковской губернии” существуют, с них пишут пиарщики нашего губернатора. При этом мы с ними не воюем. Они с нами воюют. Не знаю, почему они не успокоятся.
Причем мой аккаунт был неплохо защищен — у меня везде стояла двухфакторная аутентификация, так что им пришлось перехватывать с моего телефона смс, а потом подбирали второй облачный пароль.
По моим соображениям, это 200-300 тысяч рублей (2 343 — 3 514 евро — прим. ред.) должно стоить, чтобы взломать аккаунт таким образом. Но вероятно, у тех, кто за этим стоит, есть такие деньги.
Сказался ли ваш статус на том, как вас читают? Или может быть, вы чаще стали получать отказы в интервью и сотрудничестве в целом?
Нет, мы почти ничего не почувствовали. Те, кто с нами дружит — не удивились, а те, с кем мы не сотрудничаем, давно уже с нами не общаются. Мы писали про погибших псковских десантников на Украине и про губернатора, который был замешан в избиении журналиста. После этих публикаций те, кто был ближе к власти, с нами не общаются.
В целом, эта история, можно сказать, сыграла нам на руку, привлекла внимание. Повторюсь, те, кто со мной общался, продолжили это делать.
Плюс — сама ”Губерния” ведь не иностранный агент. Я лично публикуюсь не так часто, в телеграм-канале, например, мы вообще пишем обезличено, от лица редакции в целом.
Так что особенных проблем нет, кроме документальных.
Но я понимаю, почему некоторые другие издания и редакторы жалуются и говорят, что с таким статусом работать невозможно. Когда такой ярлык вешают на целое СМИ — это тяжелее. Плюс если та же самая ”Медуза” привыкла жить на широкую ногу, то естественно, такие потери ощутимы. У нас же и так не особенно большие прибыли были, поэтому это не так сильно чувствуется.
Вы пересылали нескольким чиновникам по сто рублей (1,17 евро), чтобы их тоже признали иностранными агентами. Из этой истории что-то получилось?
Нет, меня только вызывали для дачу показаний по поводу дачи взятки, на этом все и закончилось. Прокуратура проверяла их на возможные связи с иностранным агентом, но разумеется, ничего не нашли. Поэтому у нас и губернатор, и депутат от "Единой России", идя на выборы, не указывали, что они как-то связаны с иностранными агентами.
Псков совсем рядом с Эстонией. Не думали просто переехать и избавиться от всей головной боли?
Ну уезжать и работать удаленно нам сложно. Мы работаем на местах, у нас есть видеопроект, вы выезжаем в районы, ездим по Псковской области. Нужно много снимать. А о том, чтобы дистанционно ”руками водить” из-за границы не думал.
У нас несколько человек эмигрировали, и адаптироваться на новом месте было для них довольно сложно. Например, моя коллега недавно уехала. Пару-троку материалов она сделала на удаленке, но в целом так работать сложно.
Да и каких-то больших сложностей лично мне добавление в реестр не доставило. Были определенные эмоциональные и временные потери, но это — не повод уезжать.
А в направленности СМИ ничего менять не будете? Планируете стоять до конца?
Нет нет, ничего менять не будем. Есть еще один плюс включения в реестр — многие молодые люди тянутся, приходят работать в редакцию, коллектив увеличивается. Ничего менять мы не будем точно. При этом, зная, как в России сейчас работают власти и меняются законы, мы работаем наощупь, каждый день корректируя понимание, как жить дальше.
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