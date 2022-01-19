Редактор псковского СМИ: статус иностранного агента сыграл нам на руку

Мы из разных источников получаем финансирование. Но оно не такое большое, как у "Медузы", например. Частично — это реклама, частично — пожертвования. Возможно, за это тоже могут признать иностранным агентом, но мы сотрудничаем с международными журналистскими организациями. Часть из них покинула Россию, но продолжает нам помогать в каких-то других форматах. Также мы сотрудничаем с другими новостными изданиями, получаем гонорары и вкладываем их в свою работу.

Да, это параллельная история — то, что мы не можем зарегистрировать СМИ. И один из аргументов, почему они не хотят нам давать его, это мой статус иностранного агента. Хотя в суде они от такой тактики отказались и считают, что я должен был приложить какие-то дополнительные документы, которые доказывают, что надо мной нет косвенного контроля со стороны иностранных организаций. Однако по факту таких документов просто не существует и в официальном списке Роскомнадзора они даже не указаны — то есть, я даже не знаю, что именно я должен приложить. Они говорят — дошлите документы, и мы ваш запрос еще раз рассмотрим. Но я прекрасно понимаю, что какие бы документы я ни досылал, они все равно опять мне откажут.

Скорее всего, у них есть уверенность, что я все равно получаю деньги из-за рубежа, поэтому у них есть четкая уверенность, что они правы. По крайней мере, я не вижу других причин.

Окончательного ответа мы так и не получили, поэтому можем только догадываться. Разумеется, нашлись какие-то формальные основания. В моем случае это был перевод на мой счет 4 тысяч рублей (около 47 евро — прим. ред.). Понятно, что в нормальных условиях вряд ли кто-то обратил бы на это внимание. Скорее всего, это — желание наших местных псковских властей. Вряд ли федеральных. А иначе — зачем? Из-за 4 тысяч рублей такую историю никто бы не раскручивал — там больше бумаг собирать надо.

В конце 2020 года вас включили в список СМИ-"иностранных агентов". Было ли это, по вашему мнению, местью, попыткой взять издание под контроль? Или на то были объективные причины?

В сентябре 2021 года "Псковская губерния" опубликовала новость о том, что в регионе произошёл разлив химических веществ. Позже оказалось, что пресс-релиз, на основании которого вышла публикация, был фейком (подробнее об инциденте читайте на "Радио свобода" — прим. ред.). Это была провокация? Если да, то есть ли у вас предположения, кто это мог сделать и зачем?

Это действительно очень странная история. У нас никогда такого не было. Так ведь часто бывает — написали какую-то новость, и в процессе разбираемся в деталях, корректируем информацию. А здесь уже через час начальник МЧС подал заявление в полицию для проверки на уголовное преступление. Я предполагаю, что аппарат нашего губернатора замешан.

Недавно, кстати, была новая история — взломали мой телеграм-аккаунт. Так как все права и доступы были ограничены, то единственное, что они смогли сделать — это отправлять наших подписчиков в черный список. Теперь у нас более 1000 человек удалены из нашего телеграм-канала. Я успел проснуться в полшестого утра и чудом просто вернул себе свой аккаунт.

В апреле 2019 года мой телеграм-аккаунт также взламывали. Тогда у нас из канала удалили всех администраторов и взяли его под свой контроль. Кстати, сейчас до сих пор такие фейковые аккаунты ”Псковской губернии” существуют, с них пишут пиарщики нашего губернатора. При этом мы с ними не воюем. Они с нами воюют. Не знаю, почему они не успокоятся.

Причем мой аккаунт был неплохо защищен — у меня везде стояла двухфакторная аутентификация, так что им пришлось перехватывать с моего телефона смс, а потом подбирали второй облачный пароль.

По моим соображениям, это 200-300 тысяч рублей (2 343 — 3 514 евро — прим. ред.) должно стоить, чтобы взломать аккаунт таким образом. Но вероятно, у тех, кто за этим стоит, есть такие деньги.

Сказался ли ваш статус на том, как вас читают? Или может быть, вы чаще стали получать отказы в интервью и сотрудничестве в целом?