"Дядя Ваня" в Хиросиме: вышел фильм о том, как японский режиссер ставил русскую классику
Никогда раньше не слышал про режиссёра Рюсуке Хамагучи, но это исключительно моя проблема. Фильмы, которые идут три часа и не являются при этом блокбастерами, делятся на две категории. Те, где ты мучительно и обречённо ждёшь, когда же они закончатся, параллельно подыскивая себе, чем бы заняться, чтобы как-то скоротать время их просмотра. И те, в которые ты погружаешься и довольно быстро перестаёшь замечать, что все разумные пределы времени уже пройдены, а действие разворачивается так неспешно, что ты только-только втянулся, и можно ещё часа три.
Фильм с неуклюжим по-русски названием ”Сядь за руль моей машины” (это дословный перевод с английского, про японский ничего не могу сказать, странно здесь другое: когда нет необходимости придумывать альтернативные русские названия, переводчики прям горазды, а когда это даже где-то напрашивается, они оставляют максимально неудобопроизносимую конструкцию) снят по рассказу Харуки Мураками, и, возможно, часть обаяния ему придаёт как раз хорошая литературная основа. В фильме очень длинная завязка, и это тоже придаёт ему своеобразия. Вступительные титры, например, появляются минуте на сорок пятой.
Маститый японский театральный режиссёр находится в состоянии дичайшего личностного кризиса. Сначала у них с женой от пневмонии умирает четырёхлетняя дочь. Потом (проходят годы, но у Мураками так всегда, может на двадцать пять лет уйти одна страница, а потом следующие пятьсот страниц — минут на сорок-сорок пять) он узнаёт о том, что жена ему изменяет. В конце, конечно, он будет бравировать тем, что знал это всегда и что это ничего вообще не значит, любила она всё равно его, но, кажется, он всё-таки в тот момент лукавит. Потом от внезапного кровоизлияния в мозг умирает сама жена.
И только потом начинается сама история. Этого режиссёра, по фамилии Кафуку (пляжей в фильме не показывают, но отсылка всё равно читается) приглашают в Хиросиму поставить чеховского ”Дядю Ваню”. Он набирает достаточно странную труппу, где люди говорят на разных языках, не понимая при этом друг друга, а на заглавную роль поначалу берёт любовника своей жены. В Хиросиме водителем к нему приставляют молодую девушку, у которой тоже всё плохо. До кучи всё не очень хорошо и у любовника, он же потенциальный исполнитель роли дяди Вани и, видимо, антагонист фильма.
И вот они очень медленно то все втроём вместе, то каждый по отдельности, то разделяясь на пары, переживают своё горе, свои депрессии, свои потерянности. Параллельно с этим Кафуку ставит дядю Ваню, девушка водит машину, а любовник пускается во все тяжкие (правда, мы этого до поры не видим и не знаем). И это не как любимый Мураками джаз, а скорее, как блюз, который, как известно — когда хорошему человеку плохо. А тут таких людей (несмотря ни на что) целых три.
И ни у кого из нас жизнь, по большому (да и по маленькому) счёту не сахар, существование счастья давно поставлено учёными под сомнение — так что смотреть это немного медитативное кино достаточно интересно и достаточно легко с кем-то из героев отождествиться.
Понятно, что никаких ответов и рецептов нам не дают, понятно, что решать, куда нас эта история привела, нам придётся самим, понятно, что наблюдение чужой реакции на горе ничем не поможет в выборе своей реакции. Но всё равно хочется верить, что мы отдохнём, увидим небо в алмазах, и будет нам покой и воля, пусть даже это уже и не оттуда.
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