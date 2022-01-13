Алексей Ягудин: чемпионат Европы сильно сдал по составу(2)
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением о конкуренции в мужском катании на чемпионате Европы в Таллинне.
После короткой программы лидируют россияне Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко.
"Они должны собраться. Тут же, давайте честно, по составу реальных претендентов – наши трое, Морис, считай, наполовину наш, и Грассль с четверным лутцем. Васильев, все же, без четверных. Ну такой немного выездной чемпионат России", - передает слова Ягудина Sports.ru.
"Во всех дисциплинах последние годы европейское первенство, увы, сильно сдало по составу – если сравнивать с тем временем, когда я катался", - сожалеет олимпийский чемпион.
Все подробности чемпионата Европы ЗДЕСЬ.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Мужчины
Короткая программа
В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17-е место (70,04).
Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04
Расписание чемпионата Европы-2022:
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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