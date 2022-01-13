Фигурное катание
13.01.2022, 08:43

Алексей Ягудин: чемпионат Европы сильно сдал по составу

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Russian figure skating stars give press conference
Foto: Smertin Pavel, ITAR-TASS

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением о конкуренции в мужском катании на чемпионате Европы в Таллинне.

После короткой программы лидируют россияне Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

"Они должны собраться. Тут же, давайте честно, по составу реальных претендентов – наши трое, Морис, считай, наполовину наш, и Грассль с четверным лутцем. Васильев, все же, без четверных. Ну такой немного выездной чемпионат России", - передает слова Ягудина Sports.ru.

"Во всех дисциплинах последние годы европейское первенство, увы, сильно сдало по составу – если сравнивать с тем временем, когда я катался", - сожалеет олимпийский чемпион.

Все подробности чемпионата Европы ЗДЕСЬ.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Мужчины

Короткая программа

В короткой программе эстонец Алерт Леванди занял 17-е место (70,04).

Первые три места отошли россиянам: 1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76. 2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06. 3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04

Расписание чемпионата Европы-2022:

13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа

14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа

16 января
15:25 — показательные выступления

Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.

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