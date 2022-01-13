Алексей Ягудин: чемпионат Европы сильно сдал по составу

"Они должны собраться. Тут же, давайте честно, по составу реальных претендентов – наши трое, Морис, считай, наполовину наш, и Грассль с четверным лутцем. Васильев, все же, без четверных. Ну такой немного выездной чемпионат России", - передает слова Ягудина Sports.ru.