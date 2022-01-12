Россияне с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы

Представители России заняли все три первых места, а лидерами сталиАнастасия Мишина и Александр Галлямов, установившие мировой рекорд (82,36). Предыдущий рекорд принадлежал Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому – 82,34 балла. Он был установлен на чемпионате Европы-2020.

Их ближайшие преследователи - Евгения Тарасова и Владимир Морозов - уступают им меньше балла. После окончания программы Владимир Морозов дал короткое интервью.

«Был хороший настрой, нам очень нравится тут и лед, и арена. Тут очень уютно и комфортно кататься. Настрой сегодня у обоих был боевой.

Конечно, совершенству нет предела, но задачу выполнили, сегодня было неплохо, начало положено хорошее», – сказал Морозов.

Представители Эстонии в этом виде программы участия не принимают.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Пары

Результаты короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,36

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,58

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,76

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 62,21

6. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 61,93

7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 60,96

8. Лаура Баркеро – Марко Сандрон (Испания) – 60,65

9. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь) – 58,80

10. Сара Конти – Никколо Макии (Италия) – 56,28

11. Мария Павлова – Балаж Нэйги (Венгрия) – 56,24

12. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 56,04

13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 55,17

14. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 55,15