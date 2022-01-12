В ”минировании” уральских школ подозревают жителя Латвии

”Есть предположение, что к волне минирования может быть причастен проживающий в Латвии. Информация нами сейчас проверяется”, — уточнил инсайдер. По его словам, подозреваемый ведет свой telegram-канал, тематика и посты в котором касаются темы лжеминирований. Собеседник агентства добавил, что этого же человека считают причастным к массовым минированиям в Тюмени.

Утром 12 января в Екатеринбурге несколько десятков школ и других заведений получили по электронной почте письма с угрозами. Анонимный автор заявлял, что ”ненавидит всех и взорвет школы”. Детей из 93 школ эвакуировали, силовики сразу нескольких ведомств проверяют объекты. Некоторые учебные заведения ушли на дистант.

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