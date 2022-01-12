12.01.2022, 19:10
Сильнейший хоккейный чемпионат Европы приостановлен из-за эпидемии COVID-19
Фото: Scanpix
Континентальная хоккейная лига объявила о приостановке чемпионата из-за коронавируса, сообщается на сайте организации.
”Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых буде объявлено дополнительно”, — говорится в сообщении.
Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры ”Йокерита”, ”Автомобилиста”, СКА, ”Сочи”, рижского ”Динамо”, ”Салавата Юлаева”, ЦСКА, а также ”Авангарда” и ”Локомотива”.
Регулярный чемпионат должен был завершиться 1 марта.
В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).