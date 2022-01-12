"Россия не имеет права вето на вступление Украины в альянс". Переговоры России и НАТО: что рассказал о них Йенс Столтенберг

"Существует риск нового вооруженного конфликта в Европе, именно с целью его предотвращения мы собрались сегодня. В НАТО заинтересованы обсуждать с Россией вопросы ядерной политики, взаимного ограничения ракет и так далее. Мы послали сигнал России, что если она применит силу, будут серьезные политические и экономические последствия. Мы будем защищать наших союзников".

"Россия применяла химическое оружие на территории стран Европы, она подавляет демократическую оппозицию в своей стране".

"Российские войска находятся в Грузии , Украине, в Крыму, в Молдове без согласия правительств этих стран".

"Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещала в Европе ракеты, запрещенные этим договором".

"Мы не готовы идти на компромисс по фундаментальным принципам европейской безопасности — государства сам должны решать, вступать им в альянс или нет".

"Между союзниками по НАТО и Россией есть серьезные разногласия. Преодолеть их будет непростой задачей, но нужно было начинать диалог".

Наряду с этими вопросами, на совете Россия-НАТО обсуждали также открытость военных структур и контроль над вооружениями.

Главные темы обсуждения были те же, что и на встрече в Женеве — Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину .

Как и на переговорах в Женеве, российскую сторону в Брюсселе представляли заместители министров иностранных дел Сергей Рябков и обороны Александр Фомин. США были представлены замгоссекретаря Уэнди Шерман, другие страны — высокопоставленными дипломатами. Председательствовал на заседании генсек НАТО Столтенберг.

Это вторая из трех встреч по вопросам безопасности между Россией и странами Запада. Первая состоялась 10 января в Женеве , где встретились российская и американская делегации, а 13 января в Вене пройдут переговоры по линии ОБСЕ .

Об Украине

"Союзники по НАТО единодушны в том, что Россия не вправе наложить вето на вступление Украины в альянс… Мы готовы оказывать поддержку Киеву".

"Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь… Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников [по альянсу] могут решать, когда Украина будет готова стать членом [НАТО], никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО".

"Россия уже использовала военную силу против Украины, в 2014 году Россия оккупировала часть Украины — Крым, продолжает эскалацию в Донбассе".

"Россия является агрессором, Россия — мощная ядерная страна, она создала этот кризис. Украина имеет право на защиту — и НАТО как организация помогает ей в этом".

"Если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие там".

"Мы провели серьезный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг нее и европейской безопасности".

Что и в каком формате готовы обсуждать в НАТО

"НАТО дала понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе".

"Мы предложили серию встреч. Российская сторона позитивно отреагировала на идею, но сообщила, что ей нужно время, чтобы ответить".

"Союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе".

"Мы сожалеем, что Россия закрыла дипломатическую миссию при НАТО, мы также сожалеем, что они закрыли офис НАТО в Москве".

Что говорили до встречи

Еще до переговоров в понедельник Столтенберг заявил, что альянс приветствует готовность России к диалогу по безопасности, но при этом ожидает, что Москва учтет озабоченности НАТО.