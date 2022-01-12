Президентский прием по случаю Дня независимости отменен. Концерт пройдет без зрителей

"В этом году концерт и речь президента пройдут без зрителей, отменяется и прием по случаю годовщины независимости, так как наше желание и обязанность — защитить своих гостей. Будем надеяться, что это в последний раз, когда мы из-за пандемии коронавируса должны отмечать день рождения Эстонской Республики в домашних стенах", — сказал советник президента по коммуникациям Индрек Треуфельдт.

Традиционное вручение государственных наград отличившимся жителям Эстонии и друзьям нашей страны состоится.

По словам советника президента по культуре Расмуса Пуура, в центре концепции концерта — эстонец как любознательный человек. "Задавание вопросов — неотъемлемая часть нашей жизни, которая, к примеру, и продвигает нас вперед в науке, и помогает осмыслисть мир вокруг нас и себя в нём", — пояснил он.

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