12.01.2022, 13:15
Участвуйте в конкурсе Песни-3 на SKY Радио!
Фото: SKY Радио
Пишешь музыку, поёшь или читаешь рэп? Присылай свой трек на SKY Радио! Победителя ждёт ротация на SKY Радио, а IS Music и Loodusvägi приготовили для финалистов крутые призы!
Для участия в конкурсе ”Песни-3” присылай свой оригинальный трек до 16 января на e-mail pesni@sky.ee
Всем финалистам конкурса достанутся поощрительные подарки от магазина органических продуктов Loodusvägi! А двое победителей получат суперпризы от магазина музыкальных инструментов и техники IS Music: подарочные карточки на 500 евро каждому! И самое главное — ротацию на SKY Радио!
Победитель первого конкурса ”Песни на SKY Радио” Денис Океан позднее выпустил сольный трек на Warner Music. Победительница ”Песен-2” Алика Милова стала победительницей телешоу Eesti otsib superstaari! Мы ищем следующую звезду!