Участвуйте в конкурсе Песни-3 на SKY Радио!

Для участия в конкурсе ”Песни-3” присылай свой оригинальный трек до 16 января на e-mail pesni@sky.ee

Всем финалистам конкурса достанутся поощрительные подарки от магазина органических продуктов Loodusvägi! А двое победителей получат суперпризы от магазина музыкальных инструментов и техники IS Music: подарочные карточки на 500 евро каждому! И самое главное — ротацию на SKY Радио!