Причиной снятия израильских фигуристов с чемпионата Европы стал коронавирус

Известно, что заразились несколько членов команды, в том числе тренер фигуриста Марка Городницкого. Соревнования стартуют 12 января.

Ранее из заявки на турнир были исключены шесть человек: сам Городницкий и Алексей Быченко (оба — одиночное катание), Хэйли Копс и Евгений Краснопольский (пары), а также Мария Носовицкая и Михаил Носовицкий (танцы на льду).