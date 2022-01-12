Фигурное катание
12.01.2022, 11:10

Причиной снятия израильских фигуристов с чемпионата Европы стал коронавирус

 
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Foto: Rauno Volmar

Сборная Израиля по фигурному катанию почти в полном составе снялась с чемпионате Европы в Таллинне из-за положительных тестов на коронавирус, пишет Sports.ru.

Известно, что заразились несколько членов команды, в том числе тренер фигуриста Марка Городницкого. Соревнования стартуют 12 января.

Ранее из заявки на турнир были исключены шесть человек: сам Городницкий и Алексей Быченко (оба — одиночное катание), Хэйли Копс и Евгений Краснопольский (пары), а также Мария Носовицкая и Михаил Носовицкий (танцы на льду).

Единственным представителем Израиля на чемпионате Европы осталась Тэйлор Моррис, которая выступит в женском одиночном катании.

Расписание чемпионата Европы-2022:

12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа

13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа

14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа

16 января
15:25 — показательные выступления

Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.

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