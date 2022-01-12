Причиной снятия израильских фигуристов с чемпионата Европы стал коронавирус
Сборная Израиля по фигурному катанию почти в полном составе снялась с чемпионате Европы в Таллинне из-за положительных тестов на коронавирус, пишет Sports.ru.
Известно, что заразились несколько членов команды, в том числе тренер фигуриста Марка Городницкого. Соревнования стартуют 12 января.
Ранее из заявки на турнир были исключены шесть человек: сам Городницкий и Алексей Быченко (оба — одиночное катание), Хэйли Копс и Евгений Краснопольский (пары), а также Мария Носовицкая и Михаил Носовицкий (танцы на льду).
Единственным представителем Израиля на чемпионате Европы осталась Тэйлор Моррис, которая выступит в женском одиночном катании.
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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