Какие преступления совершались в средневековом Таллинне?

На территории Старого города много средневековых зданий, в которых сейчас находятся музеи, кафе и гостиницы. Но что скрывают эти старые стены? В первую очередь, человеческие истории. Часто это истории семей и даже целых родов, а порой даже — человеческих страданий. Например, тех, что настигают в тюремном заключении.

Много тюрем было в Старом городе: башня ворот Харью, Девичья башня, Конюшенная, Бременская, башня Хеллемана и Грузбекетагуне, Толстая Маргарита и тюрьма на улице Вене, бастионы и Длинный Герман. Далеко ходить не надо — сверните на тихую улочку за зданием Ратуши и загляните в Музей фотографии. Вот вы и оказались в средневековой тюрьме XIV века, которая впервые упоминается в документах 1370 года.

Кто только не томился в стенах этой тюрьмы, кто только не ждал здесь своего приговора! Имена преступников и их злодеяния можно и сейчас найти в протоколах судебных заседаний.

В 1439 году в тюрьму были доставлены двое мужчин, которые ночью забили свинью и спрятали ее в мешок.

В 1458 году мужчину уличили в воровстве различной утвари из церкви святого Антония. Часть вещей были обнаружены у него дома, и ему пришлось сознаться в содеянном. Мужчину посадили в тюрьму, где он заболел и умер. Оказалось, что его оклеветал истец по имени Ханс, за что виновника подвергли колесованию.

В 1526 году были задержаны две девушки легкого поведения — Дорти и Грете. Ночью они пробрались на висельную горку и сняли с висельника штаны. По мнению девиц, это действие должно было принести удачу в их новом бизнесе. Облачившись в эти штаны, девушки стали незаконно варить и продавать пиво. В итоге они были пойманы городскими стражниками и отправлены в тюрьму. Их приговорили к битью розгами у большого позорного столба.

То было раньше, а сейчас тут можно познакомиться с историей фотографии и насладиться выставками современного фотоискусства, поскольку с 1980 года здесь работает Музей фотографии.

Как вы думаете, хранят ли старые стены энергетику прошлых жильцов и событий?