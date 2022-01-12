Леванди: Кийбус после отпуска надела старые ботинки и намяла ноги до воспаления

Анна Леванди в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком отметила, что у Эвы-Лотты с мая проблемы со стопами из-за ботинок. "Смешно звучит, в наше время какие могут быть проблемы с ботинками? Тем не менее, выйдя из отпуска, она надела свои старые ботинки и намяла ноги так, что выступило воспаление на разных костях. Ботинки мы меняли дважды, но к лучшему прийти пока не можем. Буквально сегодня специалисты из Италии увидели проблему и предложили измерить все. Оказалось, что все это время у нее ботинки были неправильного размера. Смешно даже", — говорит тренер спортсменки. "Сейчас мы не можем поменять ботинки, она должна в них выступить на чемпионате Европы. А после мы меняем на размер меньше".