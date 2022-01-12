Леванди: Кийбус после отпуска надела старые ботинки и намяла ноги до воспаления(5)
Сегодня, 12 января, в Таллинне начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины, среди которых будут и наши девушки — Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина, вступят в борьбу за медали в четверг. На чемпионате Эстонии 2022 более опытная Кийбус проиграла Нине Петрыкиной по сумме двух программ почти 30 баллов.
Анна Леванди в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком отметила, что у Эвы-Лотты с мая проблемы со стопами из-за ботинок. "Смешно звучит, в наше время какие могут быть проблемы с ботинками? Тем не менее, выйдя из отпуска, она надела свои старые ботинки и намяла ноги так, что выступило воспаление на разных костях. Ботинки мы меняли дважды, но к лучшему прийти пока не можем. Буквально сегодня специалисты из Италии увидели проблему и предложили измерить все. Оказалось, что все это время у нее ботинки были неправильного размера. Смешно даже", — говорит тренер спортсменки. "Сейчас мы не можем поменять ботинки, она должна в них выступить на чемпионате Европы. А после мы меняем на размер меньше".
По словам Леванди, Олимпиада — это мечта Эва-Лотты, она могла бы подойти с более сложным контентом. "В прошлом году мы пробовали и четверной сальхов, тройной аксель, сложнее каскад в короткой — все это было наготове. А теперь основная задача найти в себе резервы, волю и силу".
На вопрос корреспондента о следующем олимпийском цикле Анна Леванди отвечает уверенно: "Она очень адекватно относится к себе, к своему состоянию. Мы говорили на эту тему, она заинтересована. Она хочет. По нашим европейским меркам она еще молодая — ей только 19. Она настроена идти дальше".
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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