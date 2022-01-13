Российский ветеран НХЛ повторил достижение великого Лемье

Журналист Тэйлор Хаазе в Twitter сообщает, это был 74-й гол нападающего, принесший победу ”Питтсбургу”. Он вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с легендарным канадским форвардом Марио Лемье. Лидирует по количеству победных шайб Яромир Ягр. Действующий капитан ”пингвинов” Сидни Кросби имеет на своем счету 71 гол.