Российский ветеран НХЛ повторил достижение великого Лемье
В американском Анахайме на стадионе ”Хонда-центр” состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором ”Анахайм Дакс” дома уступил клубу ”Питтсбург Пингвинз” (1:4). Героем вечера стал российский нападающий Евгений Малкин.
Первой звездой матча был признан форвард ”пингвинов” Евгений Малкин, оформивший дубль. Первая шайба 35-летнего россиянина стала победной.
Журналист Тэйлор Хаазе в Twitter сообщает, это был 74-й гол нападающего, принесший победу ”Питтсбургу”. Он вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с легендарным канадским форвардом Марио Лемье. Лидирует по количеству победных шайб Яромир Ягр. Действующий капитан ”пингвинов” Сидни Кросби имеет на своем счету 71 гол.
Отметим, что Малкин отметился дублем в своем первом матче после возвращения на лед. Хоккеист пропустил старт сезона из-за травмы колена и последовавшей операции.