Посол США в Москве заявил о ”чрезвычайной ситуации” на границе России с Украиной и допустил провал переговоров в Женеве(49)
”На мой взгляд, ситуация на границе не менялась с тех пор, как Билл Бернс, директор ЦРУ, приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения, которое мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной, — сказал Салливан. — Как отмечал госсекретарь Блинкен, в таких обстоятельствах США и НАТО сложно входить в обсуждения с Россией, когда угроза такого рода маячит на горизонте. И мы считаем это очень реальной угрозой. И деэскалации (пока еще) не наблюдается”.
По словам посла, США считают угрозу Украине и ее суверенитету ”самой острой проблемой”. ”Один из способов взглянуть на нынешнее положение положение вещей — это сказать, что у нас есть острая проблема в Украине, что все обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У Соединенных Штатов это создает ощущение чрезвычайной ситуации”.
Салливан добавил, что американская сторона не может и не будет принимать решения по поводу безопасности в Европе без европейских партнеров и союзников, включая Украину. По словам посла, сейчас проводится ”множество обсуждений” на уровне президентов и глав внешнеполитических ведомств США и Украины.
”Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень, очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня”, ― сказал Салливан.
Посол США заявил о том, что принцип принятиях новых стран в НАТО не может быть пересмотрен.
”Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор”, — сказал он.
Говоря о российско-американских переговорах в Женеве посол сказал, что они не закончились провалом, но в конечном счете он может наступить.
”В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной”, — сказал дипломат.
Вашингтон, по его мнению, хочет взаимодействия с Москвой и лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, проект которых Россия представила в конце прошлого года. Одним из ключевых требований России был отказ от членства Украины в НАТО и расширение Североатлантического альянса на восток.
По итогам переговоров замглавы МИД Сергей Рябков констатировал, что добиться прогресса по этим вопросам не удалось. Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, возглавляющая американскую делегацию в Женеве, подчеркнула, что США не позволят прекратить ”политику открытых дверей” в НАТО.
С конца прошлого года зарубежные СМИ писали о планах ”вторжения” России в Украину в начале 2022 года. 30 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в котором Байден пригрозил жесткими санкциями в случае вторжения в Украину. Путин со своей стороны заявил о готовности разорвать все связи с Западом при введении беспрецедентных ограничений.
Бернс посетил Россию по поручению президента Джо Байдена в ноябре. По данным телеканала CNN, который первым сообщил об этой поездке директора ЦРУ, его направили в Москву, чтобы ”предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России”.
Во время своей поездки в Россию он встречался секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, главой СВР Сергеем Нарышкиным, а также поговорил по телефону с Владимиром Путиным, который находился в резиденции в Сочи.