Посол США в Москве заявил о ”чрезвычайной ситуации” на границе России с Украиной и допустил провал переговоров в Женеве

”На мой взгляд, ситуация на границе не менялась с тех пор, как Билл Бернс, директор ЦРУ, приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения, которое мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной, — сказал Салливан. — Как отмечал госсекретарь Блинкен, в таких обстоятельствах США и НАТО сложно входить в обсуждения с Россией, когда угроза такого рода маячит на горизонте. И мы считаем это очень реальной угрозой. И деэскалации (пока еще) не наблюдается”.

По словам посла, США считают угрозу Украине и ее суверенитету ”самой острой проблемой”. ”Один из способов взглянуть на нынешнее положение положение вещей — это сказать, что у нас есть острая проблема в Украине, что все обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У Соединенных Штатов это создает ощущение чрезвычайной ситуации”.

Салливан добавил, что американская сторона не может и не будет принимать решения по поводу безопасности в Европе без европейских партнеров и союзников, включая Украину. По словам посла, сейчас проводится ”множество обсуждений” на уровне президентов и глав внешнеполитических ведомств США и Украины.

”Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень, очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня”, ― сказал Салливан.

Посол США заявил о том, что принцип принятиях новых стран в НАТО не может быть пересмотрен.

”Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор”, — сказал он.

Говоря о российско-американских переговорах в Женеве посол сказал, что они не закончились провалом, но в конечном счете он может наступить.