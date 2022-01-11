The Telegraph: дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долларов и купила особняк, виллу и самолет

Как утверждает газета, эти сведения стали известны после того, как Назарбаева подала в Высокий суд Лондона иск на 165 миллионов фунтов против двух финансовых консультантов, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств и заговоре с целью мошенничества. Позже стороны достигли мирового соглашения.

Назарбаева вывела из Казахстана личные средства в размере 312 миллионов долларов после того, как советники сказали ей, что держать активы в стране опасно, пишет газета.

По данным The Telegraph, в 2006 году Назарбаева продала пакеты акций некоторых казахстанских компаний и получила около 325 миллионов долларов. Согласно документам, на которые ссылается издание, финансовые консультанты посоветовали Назарбаевой переводить средства через офшоры в Лихтенштейне и на Виргинских островах.

По совету консультантов Назарбаева также инвестировала 108 миллионов долларов в швейцарский частный банк CBH Bank в обмен на 51-процентный пакет акций.

В числе крупных покупок Назарбаевой после вывода денег из Казахстана оказались дом за 8,75 миллионов фунтов стерлингов в районе Хайгейт на севере Лондона, приобретенный ради получения вида на жительство в Великобритании, а также частный самолет Challenger Bombardier за 25 миллионов долларов, и вилла в Дубае за 14 миллионов долларов.

The Telegraph отмечает, что данных о незаконном обогащении Назарбаевой нет, но у специалистов по Казахстану возникают вопросы относительно деловых операций дочери первого президента республики и вывода средств из страны.

Алия Назарбаева ― младшая из трех дочерей Нурсултана Назарбаева.

2 января в Казахстане начались массовые протесты после резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже акции переросли в столкновения с силовиками. Издание Orda.kz писало, что Назарбаев с дочерьми и их семьями уехал из Казахстана. Пресс-секретарь Назарбаева это отрицал.

Политолог Аркадий Дубнов сообщил в эфире Дождя, что Назарбаев находится в Китае.