ПОДКАСТ | Звезды эстонского фигурного катания рассказали, кто должен удивить на чемпионате Европы в Таллинне(1)
12 января в Тондираба стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, а потому в студии подкаста RusDelfi ”Бей-беги” сошлись два мегаэсксперта — участники Олимпийских игр, многократные чемпионы Эстонии по этому виду спорта Виктор Романенков и Елена Глебова.
Слушайте подкаст полностью.
"Конечно, стоит поддержать эстонских спортсменок, — сказала Елена Глебова, представляя участниц программы женщин-одиночниц. — Нина Петрыкина в этом году смотрелась чуточку сильнее Эвы-Лотты Кийбус, но нужно учитывать, что та выступала с травмой. Надеюсь, сейчас она выступит полностью здоровой. Также обратим внимание на российских девушек, которые, как например, Камила Валиева, являются главными фаворитками не только чемпионата Европы в Таллинне, но и Олимпийских игр".
Виктор Романенков отметил, что шансы Арлета Леванди на попадание в десятку в мужском одиночном катании очень высоки. Также бывшие спортсмены пожелали удачи эстонскому танцевальному дуэту Солен Мазинг / Марко Евгений Гайдаенко, но посетовали, что своей спортивной пары у нашей страны попросту нет.
Расписание чемпионата Европы-2022:
12 января
11:30 — мужчины, короткая программа
18:45 — пары, короткая программа
13 января
11:15 — женщины, короткая программа
19:00 — пары, произвольная программа
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.