ПОДКАСТ | Звезды эстонского фигурного катания рассказали, кто должен удивить на чемпионате Европы в Таллинне

"Конечно, стоит поддержать эстонских спортсменок, — сказала Елена Глебова, представляя участниц программы женщин-одиночниц. — Нина Петрыкина в этом году смотрелась чуточку сильнее Эвы-Лотты Кийбус, но нужно учитывать, что та выступала с травмой. Надеюсь, сейчас она выступит полностью здоровой. Также обратим внимание на российских девушек, которые, как например, Камила Валиева, являются главными фаворитками не только чемпионата Европы в Таллинне, но и Олимпийских игр".