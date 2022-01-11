ВОЗ: более 50% населения Европы заразятся омикроном в ближайшие 6-8 недель

Видео, где он отвечает на вопросы журналистов, опубликовано в Twitter Европейского подразделения организации.

”Институт показателей здоровья и их оценки (IHME) прогнозирует, что более 50% населения [европейского] региона будут инфицированы омикроном в ближайшие 6-8 недель”, — заявил Клюге.

По его словами, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что омикрон обладает высокой трансмиссивностью, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

Чтобы снизить риски, необходимо носить маски (в том числе респираторы для уязвимых групп граждан), вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей. ”Мой ключевой посыл — каждый человек должен делать все, чтобы минимизировать возможность заражения”, — сказал Клюге.

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