Умер легендарный олимпийский чемпион, "покоритель Лейк-Плэйсида"
Сайт Союза биатлонистов России сообщает, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев скончался на 71-м году жизни.
"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича." - сообщается на сайте СБР.
По информации ТАСС, у Алябьева была сильная простуда, но не COVID-19.
Анатолий Алябьев – двукратный олимпийский чемпион (Лейк-Плэсид-1980: золото – индивидуальная гонка, золото – эстафета), обладатель бронзовой медали Олимпийских игр ((Лейк-Плэсид-1980: бронза – спринт), дважды бронзовый призёр чемпионатов мира (Лахти-1981: бронза – эстафета, Минск-1982: бронза – эстафета), заслуженный мастер спорта СССР.