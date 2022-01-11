Умер легендарный олимпийский чемпион, "покоритель Лейк-Плэйсида"

"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича." - сообщается на сайте СБР.