ПОДКАСТ | Чемпионка Европы по шахматам рассказала RusDelfi, как играть против мужчин-гроссмейстеров

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"София была чемпионкой Эстонии, теперь стала чемпионкой Европы. Это все-таки добавляет уверенности, — констатирует тренер Александр Дусман. — Плюс, она обыгрывала уже людей с рейтингом 2300, мужских мастеров. У нас в Риге недавно был очень успешный турнир. Это добавляет уверенности. Я бы не спешил так сразу сразу замахиваться на чемпионат мира. Сначала следующая наша цель — в этом году постараться выполнить звание женского мастера ФИДЕ, для этого нужно набрать рейтинг 2100. Также нужно удачно сыграть за сборную Эстонии на шахматной Олимпиаде".

Успевает ли ребенок совмещать тренировки с учебой? Как на это мама смотрит?

- Мама смотрит позитивно, оптимистично. Так верю в ребёнка. Абсолютно помогаю, чем могу. Во всем сама стараюсь со своей работой как-то лавировать, чтобы если надо на турнир, мы едем, — говорит мама Анна. - Особенно, если это важный турнир, тут практически сто процентов. Конечно, бывает, что София пропускает, учителя, иногда ругаются, иногда понимают всю серьёзность ситуации. Но потом София все равно догоняет. Все сдаётся, все хорошо. Она хорошо учится, так что у нас проблем с этим нет. Но работать приходится и над учёбой. И над шахматнами параллельно. Успеваем и отдыхать немножко. Когда я едем на турнир, успеваем немножко мир посмотреть, чуть-чуть экскурсии посетить".

Сама София, в частности, поделилась мнением о популярных шахматных фильмах: например, "Ход Королевы" (The Queen's Gambit) и "Чемпион мира". А также посетовала на то, что в кино так мало уделяют внимания шахматным партиям и часто выставляют на доске невозможные позиции.

Кроме того, София и ее тренер поделились секретом, как не бояться соперника с большим рейтингом, в том числе и прославленных гроссмейстеров.

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