Trip vdvoem
12.01.2022, 07:20

Вид с воздуха: как украшены Ида-Вирумаа, Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли

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ФОТО: Screenshot YouTube
Авторы блога "Trip vdvoem" на RusDelfi поделились впечатляющими кадрами послепраздничных улиц городов Северной Эстонии.

Не упустите свой шанс заново ощутить атмосферу, казалось бы, прошедших праздников, и увидеть, как выглядят знакомые города Северной Эстонии с высоты птичьего полета.

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