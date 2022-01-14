Мастер нажала на мой ноготь, и я почувствовала, как маникюрная палочка провалилась внутрь: чем индустрия красоты в Эстонии отличается от российской?

…в какой-то момент мастер нажала на мой ноготь чуть сильнее, и я почувствовала, как маникюрная палочка провалилась внутрь….

Эта жуткая история — о моем опыте полугодичной давности снятия гель-лака с ногтей в салоне в центре Таллинна. Не раскрою никаких секретов, если скажу, что девушки в России избалованы бьюти-сервисом: салоны на каждом углу, цены на любой кошелёк, услуги на любой вкус.

Готовьтесь к тому, что в Эстонии в этой сфере есть особенности. Как раз этого я и не учла, когда подумала, что в снятии гель-лака с отросших ногтей нет ничего особенного. Первой неожиданностью для меня было то, что записываться почти в любой салон нужно не по телефону, как обычно принято в России, а через форму на сайте — практически у любого, даже маленького салона, он есть. Будьте готовы к тому, что записаться ”на завтра” не получится: запись минимум за 2 недели.

Вторым удивительным моментом было указанное время предоставления услуги — 1 час. Очень долго, но позже вы поймёте, почему. Ну и третье — само предоставление услуги: мастер маникюра ждала меня с жидкостью для снятия гель-лака и рулоном фольги. В Санкт-Петербурге я видела подобную технологию около 10 лет назад. На мой вопрос, почему бы не снять гель аппаратом (на столе он был), мастер ответила, что снимает покрытие аппаратом только с искусственных ногтей. Чем все закончилось, написано в самом начале статьи: то ли основа под гель у моего мастера из России была очень стойкая, то ли мастерство подвело, но после полуторачасового размачивания моих ногтей в химической жидкости и усиленных попыток расковырять гель деревянной палочкой, мастер сломала мне ногтевую пластину на одном из пальцев.

Маникюр я не могла делать после этого инцидента около трёх месяцев. Да и не хотелось. Так что было у меня время, чтобы изучить вопрос.