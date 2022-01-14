Мастер нажала на мой ноготь, и я почувствовала, как маникюрная палочка провалилась внутрь: чем индустрия красоты в Эстонии отличается от российской?
…в какой-то момент мастер нажала на мой ноготь чуть сильнее, и я почувствовала, как маникюрная палочка провалилась внутрь….
Эта жуткая история — о моем опыте полугодичной давности снятия гель-лака с ногтей в салоне в центре Таллинна. Не раскрою никаких секретов, если скажу, что девушки в России избалованы бьюти-сервисом: салоны на каждом углу, цены на любой кошелёк, услуги на любой вкус.
Готовьтесь к тому, что в Эстонии в этой сфере есть особенности. Как раз этого я и не учла, когда подумала, что в снятии гель-лака с отросших ногтей нет ничего особенного. Первой неожиданностью для меня было то, что записываться почти в любой салон нужно не по телефону, как обычно принято в России, а через форму на сайте — практически у любого, даже маленького салона, он есть. Будьте готовы к тому, что записаться ”на завтра” не получится: запись минимум за 2 недели.
Вторым удивительным моментом было указанное время предоставления услуги — 1 час. Очень долго, но позже вы поймёте, почему. Ну и третье — само предоставление услуги: мастер маникюра ждала меня с жидкостью для снятия гель-лака и рулоном фольги. В Санкт-Петербурге я видела подобную технологию около 10 лет назад. На мой вопрос, почему бы не снять гель аппаратом (на столе он был), мастер ответила, что снимает покрытие аппаратом только с искусственных ногтей. Чем все закончилось, написано в самом начале статьи: то ли основа под гель у моего мастера из России была очень стойкая, то ли мастерство подвело, но после полуторачасового размачивания моих ногтей в химической жидкости и усиленных попыток расковырять гель деревянной палочкой, мастер сломала мне ногтевую пластину на одном из пальцев.
Маникюр я не могла делать после этого инцидента около трёх месяцев. Да и не хотелось. Так что было у меня время, чтобы изучить вопрос.
Девушки, не повторяйте моих ошибок и читайте выводы ниже. Можно было бы посоветовать знакомиться с отзывами в интернете, но в Google их либо нет, либо очень мало. Загляните лучше в тематическую группу ”Косметичка Эстония” на Facebook и читайте о мастерах и салонах там.
Не секрет, что в Эстонию приезжает на работу очень много специалистов, в том числе из стран СНГ. И среди них есть и косметологи, и парикмахеры, и мастера ногтевого сервиса и депиляции. Этот факт, безусловно, радует, ведь вы, найдя мастера из числа переселенцев, сможете получить уровень сервиса, к которому привыкли на родине.
Цены на бьюти-сервис, в среднем, в полтора-два раза выше, чем в Санкт-Петербурге. Для сравнения (привожу цены на качественные услуги исключительно из своего опыта, но знаю, что можно найти дешевле).
- Стрижка волос средней длины: 1200-1500₽ (16-18€) против 40€
- Маникюр с покрытием гель-лаком: 1800₽ (21€) против 25-45€
- Педикюр с полной обработкой стоп и покрытием гель-лаком: 2500-2700₽ (30-32€) против 35-45€
- Коррекция бровей: 500₽ (6€) против 10-12€
- Наращивание ресниц: 1200-1500₽ (16-18€) против 35-40€
На этом закончу первую часть и обещаю продолжить в позитивном ключе и рассказать в следующий раз об эстонской косметике.
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