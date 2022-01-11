В прошлом году в среде "Я люблю помогать" было пожертвовано рекордное количество средств(1)
В прошлом году жители Эстонии пожертвовали через среду "Я люблю помогать" в общей сложности 422 169 евро, что является самой большой годовой суммой в истории среды. Наибольшее количество пожертвований было направлено в детские организации, которые получили 38% всех пожертвований. Наибольшую сумму собрала благотворительная организация по борьбе с раком "Подаренная жизнь".
"Во многих отношениях 2021 год стал годом роста для среды пожертвований", — вспоминает руководитель сферы спонсорской деятельности и сотрудничества Swedbank Мерье Клопец, координирующая работу среды "Я люблю помогать". "Летом к среде присоединились семь новых организаций, и за полгода они наладили сбор средств. Вместе с новичками число организаций, присоединившихся к среде, выросло до 60, что даёт каждому донору хорошую возможность найти инициативу, близкую его сердцу, и поддержать её", — сказала Клопец. "Хотя в первой половине года пожертвования поступали медленнее, чем в предыдущем году, благодаря успешным сборам средств и рождественской кампании 2021 год стал отличным годом для пожертвований. Как говорилось в послании нашей рождественской кампании, сердце народа Эстонии находится в правильном месте", — добавила она.
Больше всего пожертвований собрали благотворительная организация по борьбе с раком "Подаренная жизнь", Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, Детский фонд Тартуской университетской больницы, Эстонская ассоциация родителей детей, больных раком, и Продуктовый банк. Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, присоединившийся к среде летом 2021 года, был одним из новых участников.
"Мы искренне благодарны и очень рады, что так много людей поддержали приобретение оборудования для лечения недоношенных новорожденных через среду "Я люблю помогать", — сказала руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер. "Благодаря объединению стольких благотворительных организаций люди могут поддержать проект, который им ближе всего. Процесс пожертвования прост и удобен, что часто является важным аргументом для людей при нынешнем ритме жизни. Деньги, собранные в среде пожертвований, будут переданы Таллиннской детской больнице на приобретение полностью цифрового передвижного рентгеновского аппарата, столь необходимого для проверки здоровья крошечных младенцев", — сказала Крамер.
Общая сумма пожертвований за 2021 год составила 422 169 евро, что почти на четверть больше, чем в предыдущем году. Это было сделано в дополнение к участию Swedbank в толоках по сбору средств и других благотворительных проектах, связанных со средой пожертвований, на общую сумму 93 000 евро.
Средний размер разового пожертвования в прошлом году составил 34 евро (по сравнению с 27 евро годом ранее). Наибольшую долю пожертвований получили детские организации — 38% от общего количества. Пятая часть, или 21%, пошла на здравоохранение, 17% — на поддержку сильного общества, 16% — на общества защиты животных и природы и 8% — на образование. Самое крупное единовременное пожертвование составило 10 000 евро, несколько пожертвований составили 5000 евро. Самые высокий уровень пожертвований был в декабре, а самый низкий — в августе.
Среда "Я люблю помогать" была создана Фондом Heateo Sihtasutus и Swedbank в 2008 году. Сегодня "Я люблю помогать" превратилась в крупнейшую в Эстонии среду пожертвований, где каждый может найти организацию, близкую его сердцу, и поддержать её пожертвованием. За годы существования среды пожертвований "Я люблю помогать" жители Эстонии поддержали благотворительные организации на сумму более 3,2 миллиона евро. Более подробную информацию можно найти на сайте www.armastanaidata.ee.