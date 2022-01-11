В прошлом году в среде "Я люблю помогать" было пожертвовано рекордное количество средств

"Во многих отношениях 2021 год стал годом роста для среды пожертвований", — вспоминает руководитель сферы спонсорской деятельности и сотрудничества Swedbank Мерье Клопец, координирующая работу среды "Я люблю помогать". "Летом к среде присоединились семь новых организаций, и за полгода они наладили сбор средств. Вместе с новичками число организаций, присоединившихся к среде, выросло до 60, что даёт каждому донору хорошую возможность найти инициативу, близкую его сердцу, и поддержать её", — сказала Клопец. "Хотя в первой половине года пожертвования поступали медленнее, чем в предыдущем году, благодаря успешным сборам средств и рождественской кампании 2021 год стал отличным годом для пожертвований. Как говорилось в послании нашей рождественской кампании, сердце народа Эстонии находится в правильном месте", — добавила она.

Больше всего пожертвований собрали благотворительная организация по борьбе с раком "Подаренная жизнь", Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, Детский фонд Тартуской университетской больницы, Эстонская ассоциация родителей детей, больных раком, и Продуктовый банк. Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, присоединившийся к среде летом 2021 года, был одним из новых участников.

"Мы искренне благодарны и очень рады, что так много людей поддержали приобретение оборудования для лечения недоношенных новорожденных через среду "Я люблю помогать", — сказала руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер. "Благодаря объединению стольких благотворительных организаций люди могут поддержать проект, который им ближе всего. Процесс пожертвования прост и удобен, что часто является важным аргументом для людей при нынешнем ритме жизни. Деньги, собранные в среде пожертвований, будут переданы Таллиннской детской больнице на приобретение полностью цифрового передвижного рентгеновского аппарата, столь необходимого для проверки здоровья крошечных младенцев", — сказала Крамер.