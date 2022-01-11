"Я принял решение переждать снаружи". Писатель Виктор Шендерович* заявил об отъезде из России из-за конфликта с Евгением Пригожиным

Шендерович написал в "Фейсбуке", что опасается не столько возможного лишения свободы (согласно российскому законодательству, срок по этой статье может составлять до пяти лет), сколько досудебных мер. "Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена", — пишет Шендерович.

"Я принял решение переждать снаружи", — продолжает он. — Может быть, кого-то расстроит мое нежелание доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии — по мне, это дело давно уже пустое и лишнее". Причины своего отъезда он объясняет так: "Пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее".

При этом Шендерович обещает оставаться в эфире "Эха Москвы", а также телекомпаний "Дождь" (включена минюстом в реестр СМИ-"иностранных агентов") и RTVi.

Пригожин обвиняет Шендеровича в клевете из-за его высказываний в программе "Особое мнение" в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В конце декабря прошлого года Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал по иску Пригожина с Шендеровича 100 тыс. рублей и 1 млн рублей — с "Эха Москвы". Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил РБК, что "Эхо" намерено обжаловать это решение как неправомочное.

30 декабря компания Пригожина "Конкорд" сообщила в своем телеграм-канале, что подала заявление о возбуждении против Шендеровича уголовного дела по статье о клевете. "Обращаем внимание, что все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания в отношении Евгения Викторовича [Пригожина], будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности", — пишут юристы "Конкорда".