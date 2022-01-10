Стоимость кокаина, обнаруженного в ящиках с бананами в Maxima составляет 30 миллионов евро

Экспертиза по установлению точного объема груза продолжается, однако, уже сейчас специалисты указывают на высокую степень чистоты наркотика.

Как сообщалось, 23 декабря в полицию обратилась служба безопасности торговой сети Maxima и сообщила, что в Риге в двух ящиках под бананами были обнаружены пакеты с белым порошком. Управление по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с территориальными подразделениями полиции произвело процессуальные действия, в результате которых было изъято 168 упаковок с веществом.

Предполагаемый груз кокаина мог быть "ошибкой логистики", заявил журналистам ​​начальник 2-го отдела Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш. Конкретная партия бананов поступила из Южной Америки для продажи не только в Латвии, но и в других странах. Как стало известно, наркотики, спрятанные в ящиках с бананами, также были обнаружены в Польше и Чехии.

Это далеко не первый случай, когда в Латвии обнаруживают крупные партии кокаина.

В январе 2019 года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержали в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. Во время операции полиция изъяла 2 199 брикетов с логотипами Dolphin, Bad Boys, Gold и TNT, что эквивалентно 2 тоннам гидрохлорида кокаина. Наркотики были спрятаны в ящиках с бананами. С учетом, что при оптовой торговле один кг кокаина стоит на "черном рынке" 30 тысяч евро, стоимость груза составляет около 65 миллионов. евро. Если же учитывать, что при розничной торговле цена за один грамм кокаина на территории Латвии колеблется в пределах 70 — 120 евро, то стоимость изъятых наркотиков может перевалить за 1 миллиард. евро.