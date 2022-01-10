10.01.2022, 20:53
Рыбаки Эстонии выбрали Рыбу 2022 года(4)
Foto: Karin Kaljuläte
На основе проведенного журналом Kalastaja онлайн-голосования рыбой 2022 года стал окунь (Perca fluviatilis).
Окунь в ходе голосования сумел опередить леща и язя.
Лучшими окуневыми водоемами в Эстонии являются Чудское и Теплое озера, пролив Вяйнамери и Пярнуский залив, а также окрестности крупных островов.
Рекордный эстонский окунь был пойман в Чудском озере в 1964 году и весил 2,8 кг.
Рыба года в Эстонии была выбрана в четвертый раз. Рыбой 2019 года была минога, в 2020-м — лосось, а в 2021-м — щука, напоминает rus.err.