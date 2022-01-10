Рыбаки Эстонии выбрали Рыбу 2022 года

Лучшими окуневыми водоемами в Эстонии являются Чудское и Теплое озера , пролив Вяйнамери и Пярнуский залив, а также окрестности крупных островов.

Рекордный эстонский окунь был пойман в Чудском озере в 1964 году и весил 2,8 кг.

Рыба года в Эстонии была выбрана в четвертый раз. Рыбой 2019 года была минога, в 2020-м — лосось, а в 2021-м — щука, напоминает rus.err.