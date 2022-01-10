Звери
10.01.2022, 20:53

Рыбаки Эстонии выбрали Рыбу 2022 года

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Окунь в продаже
Foto: Karin Kaljuläte
На основе проведенного журналом Kalastaja онлайн-голосования рыбой 2022 года стал окунь (Perca fluviatilis).

Окунь в ходе голосования сумел опередить леща и язя.

Лучшими окуневыми водоемами в Эстонии являются Чудское и Теплое озера, пролив Вяйнамери и Пярнуский залив, а также окрестности крупных островов.

Рекордный эстонский окунь был пойман в Чудском озере в 1964 году и весил 2,8 кг.

Рыба года в Эстонии была выбрана в четвертый раз. Рыбой 2019 года была минога, в 2020-м — лосось, а в 2021-м — щука, напоминает rus.err.

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