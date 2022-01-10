Переговоры России и США в Женеве продлились почти 8 часов. Стороны не договорились по вопросу о нерасширении НАТО

Отвечая на вопрос РБК о том, были ли пункты российских предложений, которые США категорически отказались обсуждать, Рябков заявил, что очень серьезные возражения со стороны Вашингтона вызвала тема нерасширения НАТО. Российская сторона не раз подчеркивала, что нерасширение альянса и отсутствие у границ страны ракет НАТО — ”это абсолютный императив”. ”Есть недооценка серьезности происходящего с американской стороны”, — считает он.

”У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям [по гарантиям безопасности], провела их углубленную проработку. Мы, в свою очередь, представили детальнейшим образом логику наших предложений”, — сказал Рябков.

Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве, были сложными и профессиональными, без попыток что-то приукрасить и ”обойти какие-то острые углы”. Об этом на брифинге по итогам разговора сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломаты ведут обсуждение на основе российских проектов договоров о стратегической безопасности. МИД направил их США и НАТО в середине декабря. Проекты содержат предложение отказаться от расширения альянса на восток и включения Украины в его члены. Проекты также подразумевают запрет на размещение военных баз на территории стран бывшего СССР.

Основной день переговоров США и России— 10 января, 12 января пройдет заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — переговоры представителей России и ОБСЕ в Вене. Рябков заявлял, что не собирается отклоняться от своей позиции. По мнению дипломата, на компромисс должна идти американская сторона.

Встреча продлилась более двух часов. Она прошла в резиденции постоянного представителя США при Конференции по разоружению. Шерман после разговора с Рябковым подчеркнула, что будет привержена принципам суверенитета европейских государств и не станет обсуждать безопасность европейских союзников без них.

”Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря”, — охарактеризовал в воскресенье вечером первую беседу Рябков.

Встречи Рябкова и Шерман проходили 9 и 10 января в Женеве в рамках переговоров России с США о ситуации на Украине и договорах о стратегической безопасности.

Как заявил Рябков, России и США не удалось договориться о нерасширении НАТО на восток.

По словам замминистра, прогресса по этому вопросу достигнуто не было. Тема нерасширения НАТО и получения на этот счет юридических гарантий вызвала со стороны США серьезные возражения.

Эту тему Рябков назвал ключевой для национальной безопасности России, также как и неразмещение у границ страны ударных средств Североатлантического альянса. По словам дипломата, это требования, от которых российская сторона не может отступить.

Замглавы МИД признал, что Россия заняла жесткую позицию на переговорах. ”но абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов”, — добавил он. По его словам, Москва не угрожает последствиями в случае, если ее требования не будут выполнены. Рябков допустил, что баланс интересов между Россией и альянсом может быть найден.

Вместе с тем, добавил Рябков, переговоры в Женеве были полезными, поскольку стороны ”впервые смогли поговорить по вопросам, которые раньше незримо присутствовали, но за кадром”.

С дальнейшими шагами Россия определится по итогам встреч с представителями НАТО 12 января и заседания ОБСЕ, которое пройдет на следующий день, добавил он. Замглавы МИДа допустил, что устраивающий всех баланс интересов между Россией и НАТО может быть найден.

По словам замминистра, Вашингтон выдвинул претензии по поводу сосредоточения российских войск на границе с Украиной, что не стало для Москвы неожиданностью. Россия на переговорах заверила, что у нее нет и не может быть намерений нападать на Украину, добавил он.

В Госдепе после переговоров с Россией предупредили о новых санкциях

Вашингтон готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России и ужесточить экспортный контроль, а также оказывать помощь союзникам в случае вторжения на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман на брифинге по итогам переговоров о гарантиях безопасности с представителями России.

Она добавила, что в ходе беседы с заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым четко дала понять, что США готовы к жестким санкциям. По ее словам, эти меры, в случае их применения, будут гораздо более жесткими, чем в 2014 году.

”Мы также подчеркнули, что настоящий прогресс возможен только в обстановке деэскалации, а не эскалации. Россия должна предпринять действия, направленные на деэскалацию ситуации, только тогда мы можем добиться прогресса”, — заявила Шерман.

При этом Москва должна выбор: начать деэскалацию ситуацию на границе с Украиной или столкнуться с последствиями. По ее словам, если Россия откажется идти по дипломатическому пути, то покажет, что никогда не была на него нацелена.