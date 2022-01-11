11.01.2022, 10:50
Почему в Эстонии честные выборы? Основные отличия от стран СНГ глазами блогера(2)
Foto: Rauno Volmar
Блогер RusDelfi Юлиус решил рассказать о том, как действует избирательная система в Эстонии на примере последних муниципальных выборов. Почему блогер называет их свободными и честными?
"В этом выпуске на примере последних муниципальных выборов в Эстонии я попытаюсь показать, чем выборы в Эстонии отличаются от выборов в странах СНГ. Конечно не пройдём мимо электронного голосования, простых требований к кандидатам в депутаты и наблюдателям на выборах," — пишет автор видео.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.