Эксперт по правильному питанию Майк рассказал о том, почему не стоит "чистить" организм с помощью голодания

Быстренько достаем клизмы, запираем холодильник, готовим воду (заряженная Кашпировским лучше подойдет) и голодаем несколько дней. Так советуют всякие целители и знающие друзья?

Здоровье и порядок как бы в нашем сознании идут вместе. Это нормальная ассоциация. Кажется, что вот прибрался, почистился — и уже здоровый, уже молодец!

Можно поставить галочку и возвращаться к привычному образу жизни с мусорной едой из общепита, ультра-переработанным продуктам с насыщенными жирами и сахарозами всех видов.

Но если бы вы знали банальные основы того, как устроен наш организм, то для вас бы не существовало никаких "чисток".

В нашем теле есть печень, почки, которые "чистят" организм постоянно. Процесс вывода отмерших клеток и репликация новых клеток идет в организме постоянно.

А не по вашему решению "сейчас я чищусь". И слава богу, что природа за нас уже всё придумала.

Кто-то начинает голодать на 4 дня, а потом выходит из этого неделю. В итоге — просаживаешь организм на 11 дней, лишаешь его полезных элементов и питания, сбиваешь метаболизм, получаешь адаптивный термогенез.

За первые дни "новой чистой жизни" жрешь ту же гадость, что и ранее — логично, что набираешь обратно еще больше.

Поэтому выкидывайте из головы миф о том, что надо делать какие-то чистки. Стоит просто изменить свое питание на более здоровое на постоянной основе. Тогда организму придется меньше чистить за вас потом, хозяйственные вы мои.

Тот "плохой" холестерин, камни в почках и в желчном пузыре, которые появляются у вас из-за систематического недостатка кальция, переизбытка сахара и насыщенных жиров, недостатка клетчатки и белка — это всё на длинной дистанции короткими чистками не уберешь.

Нужно менять питание на системном уровне, как образ жизни. И ерундой не заниматься.

Оговорка: есть исследования за голодание на 1 день. Но это 1 день, а не длительный измор себя. Признавайтесь, кто грешил/грешит чистками?

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