Врачи Ляэне-Таллиннской центральной больницы провели первую в Эстонии лазерную энуклеацию аденомы простаты

Лазерная энуклеация аденомы простаты – это самый современный метод лечения простаты. Такой метод лечения позволяет проводить операцию с минимальным повреждением тканей организма.

Первую подобную процедуру в Эстонии провел заведующий урологическим отделением Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Индрек Алас. Он пояснил, что энуклеация предстательной железы проводится через уретру с помощью специального хирургического лазера. "В случае лазерной энуклеации для высвобождения ткани предстательной железы, которая блокирует отток мочи, используется специальный лазер. Несомненным преимуществом процедуры по сравнению с обычно используемым методом являются минимальные кровопотери", — сказал доктор Алас.

Первая операция была проведена в конце ноября 2021 года. За прошедшее с этого момента время врачи удостоверились, что пациент полностью поправился, хорошо себя чувствует и никаких осложнений у него не последовало.

При проведении операции в качестве демонстрационного аппарата использовался лазер Olympus SOLTIVE Thulium Fiber. "С помощью этого же аппарата можно разрушать камни в мочевом пузыре, мочеточниках и почках, а также удалять более мелкие опухоли мочевыводящих путей. Энуклеация предстательной железы неожиданно вызвала очень большой интерес у эстонских урологов, и я рад, что в конце концов удалось привезти и продемонстрировать работу нового лазера в нескольких эстонских больницах. Будем надеяться, что уже в этом году новейший метод станет равноценной альтернативой трансуретральной резекции предстательной железы (TURP) при лечении доброкачественной гиперплазии простаты", — добавил торговый представитель Olympus Estonia OÜ Хенри Пуусепп, организовавший доставку демонстрационного лазера в Эстонию.

TURP (трансуретральная резекция предстательной железы) — один из самых распространенных малоинвазивных хирургических методов лечения, при котором через уретру в область предстательной железы вводится резектоскоп (специальный инструмент с камерой), с помощью него удаляется часть ткани увеличенной предстательной железы, препятствующей мочеиспусканию. TURP-операция помогает восстановить мочеиспускание.