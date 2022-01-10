Медицинские заметки
10.01.2022, 15:45

Врачи Ляэне-Таллиннской центральной больницы провели первую в Эстонии лазерную энуклеацию аденомы простаты

 
ФОТО: LTKH

В урологическом отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы впервые в Эстонии была проведена уникальная операция — лазерная энуклеация простаты. Это минимально инвазивный метод лечения аденомы (доброкачественной опухоли) предстательной железы.

Лазерная энуклеация аденомы простаты – это самый современный метод лечения простаты. Такой метод лечения позволяет проводить операцию с минимальным повреждением тканей организма.

Первую подобную процедуру в Эстонии провел заведующий урологическим отделением Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Индрек Алас. Он пояснил, что энуклеация предстательной железы проводится через уретру с помощью специального хирургического лазера. "В случае лазерной энуклеации для высвобождения ткани предстательной железы, которая блокирует отток мочи, используется специальный лазер. Несомненным преимуществом процедуры по сравнению с обычно используемым методом являются минимальные кровопотери", — сказал доктор Алас.

Первая операция была проведена в конце ноября 2021 года. За прошедшее с этого момента время врачи удостоверились, что пациент полностью поправился, хорошо себя чувствует и никаких осложнений у него не последовало.

При проведении операции в качестве демонстрационного аппарата использовался лазер Olympus SOLTIVE Thulium Fiber. "С помощью этого же аппарата можно разрушать камни в мочевом пузыре, мочеточниках и почках, а также удалять более мелкие опухоли мочевыводящих путей. Энуклеация предстательной железы неожиданно вызвала очень большой интерес у эстонских урологов, и я рад, что в конце концов удалось привезти и продемонстрировать работу нового лазера в нескольких эстонских больницах. Будем надеяться, что уже в этом году новейший метод станет равноценной альтернативой трансуретральной резекции предстательной железы (TURP) при лечении доброкачественной гиперплазии простаты", — добавил торговый представитель Olympus Estonia OÜ Хенри Пуусепп, организовавший доставку демонстрационного лазера в Эстонию.

TURP (трансуретральная резекция предстательной железы) — один из самых распространенных малоинвазивных хирургических методов лечения, при котором через уретру в область предстательной железы вводится резектоскоп (специальный инструмент с камерой), с помощью него удаляется часть ткани увеличенной предстательной железы, препятствующей мочеиспусканию. TURP-операция помогает восстановить мочеиспускание.
Трансуретральная резекция предстательной железы (TURP) является золотым стандартом хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы объемом менее 100 мл. "Возможно, через несколько лет операция TURP уступит место лазерной энуклеации, особенно при небольших операциях на предстательной железе, то есть объемом менее 50 мл", — добавил доктор Индрек Алас. "В случае же большего объема опухоли (более 100 мл), осложняющей мочеиспускание, самым распространенным методом лечения по-прежнему остается хирургическая операция. Однако в прошлом году даже в очень тяжелых случаях в Ляэне-Таллиннской центральной больнице использовался лапароскопический метод, который менее инвазивен, а восстановление проходит быстрее".

Согласно данным, представленным на сайте Эстонского общества урологов, в 2020 году в Эстонии было проведено 440 операций по удалению доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

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