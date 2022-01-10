Сигне Рийсало: во имя лучшего будущего следует сосредоточиться на том, что нас объединяет

Думаю, многие замечали детей, которые не могут дотянуться до товара на полке, или человека с недостатками здоровья, который не может попасть, например, в здание местного самоуправления. К сожалению, многие до сих пор чувствуют себя отверженными по причине своих взглядов, веры, родного языка или ориентации. Как часто мы вообще задумываемся об общей восприимчивости общества к тому, что отличается от так называемой нормы?

Посмотрим на некоторые примеры из нашей жизни, собранные проектом центра по правам человека ”Сеть равного обращения”:

Пример первый: Учитель не хотел принимать в первый класс обычной школы ребенка, передвигающегося на коляске, объясняя это тем, что это будет мешать другим детям сосредоточиться и нарушит привычный ритм работы. Родители этого ребенка в ответ пообещали привлечь журналистов, и его все-таки приняли;

Пример второй: Однополая пара хотела снять квартиру. Когда стали заключать договор, и нужно было добавить данные сожителя, желающий снять квартиру указал имя человека того же пола. На это владелец квартиры сообщил, что он уже нашел арендатора, и отказался заключать договор;

Пример третий: Молодому человеку с аутизмом было отказано в оформлении страхования от несчастного случая под предлогом того, что услуга страхования от несчастного случая в данной организации не предусмотрена для людей с недостатками здоровья.

Это лишь небольшая часть препятствий, с которыми сталкиваются жители Эстонии каждый день только потому, что они отличаются от так называемой нормы. Согласно нынешнему Закону о равном обращении, при подозрении на дискриминацию они не могут обратиться к уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению и ходатайствовать о мнении относительно своего случая. Министерство социальных дел разработало поправки к Закону о равном обращении, которые исправят эту ситуацию и помогут многим людям защищать свои права.

Что планируется изменить?