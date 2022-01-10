Сигне Рийсало: во имя лучшего будущего следует сосредоточиться на том, что нас объединяет(8)
Я хочу жить в такой Эстонии, где у всех в течение всей жизни есть возможность свободно себя проявлять и чувствовать себя в безопасности, и, если кто-то ощущает необоснованное неравное обращение — помощь всегда рядом. Все люди равны перед законом, и нельзя считать проблемы некоторых людей менее важными.
Думаю, многие замечали детей, которые не могут дотянуться до товара на полке, или человека с недостатками здоровья, который не может попасть, например, в здание местного самоуправления. К сожалению, многие до сих пор чувствуют себя отверженными по причине своих взглядов, веры, родного языка или ориентации. Как часто мы вообще задумываемся об общей восприимчивости общества к тому, что отличается от так называемой нормы?
Посмотрим на некоторые примеры из нашей жизни, собранные проектом центра по правам человека ”Сеть равного обращения”:
Пример первый: Учитель не хотел принимать в первый класс обычной школы ребенка, передвигающегося на коляске, объясняя это тем, что это будет мешать другим детям сосредоточиться и нарушит привычный ритм работы. Родители этого ребенка в ответ пообещали привлечь журналистов, и его все-таки приняли;
Пример второй: Однополая пара хотела снять квартиру. Когда стали заключать договор, и нужно было добавить данные сожителя, желающий снять квартиру указал имя человека того же пола. На это владелец квартиры сообщил, что он уже нашел арендатора, и отказался заключать договор;
Пример третий: Молодому человеку с аутизмом было отказано в оформлении страхования от несчастного случая под предлогом того, что услуга страхования от несчастного случая в данной организации не предусмотрена для людей с недостатками здоровья.
Это лишь небольшая часть препятствий, с которыми сталкиваются жители Эстонии каждый день только потому, что они отличаются от так называемой нормы. Согласно нынешнему Закону о равном обращении, при подозрении на дискриминацию они не могут обратиться к уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению и ходатайствовать о мнении относительно своего случая. Министерство социальных дел разработало поправки к Закону о равном обращении, которые исправят эту ситуацию и помогут многим людям защищать свои права.
Что планируется изменить?
Сейчас получение бесплатной оценки уполномоченного по равным правам зависит от того, по какому признаку и в какой области подозревается дискриминация. Защита шире в случае дискриминации по национальному, расовому признаку, или в отношении лиц с другим цветом кожи, в остальных случаях защита ограничена. Планируемое изменение в законе позволит обращаться к уполномоченному по равным правам кроме дискриминации по национальному, расовому признаку, или в отношении лиц с другим кожи, и в случаях, когда дискриминация на основе веры, убеждений, возраста или ориентации имеет место в контексте получения, например, социальных пособий и услуг, образования, здравоохранения, или при покупке товаров или услуг в открытом доступе.
В таких случаях у уполномоченного по равным правам можно будет получить бесплатную юридическую консультацию на тему того, имела ли место дискриминация и куда нужно обратиться для защиты своих прав. Уполномоченный не может представлять людей в суде, но на основе его оценки человеку будет легче решить, желает он обратиться в суд или нет. Во многих случаях с помощью уполномоченного по равным правам разрешить ситуацию можно будет в досудебном порядке путем договоренности.
В Эстонии сейчас действуют два закона, которые друг друга дополняют — Закон и гендерном равноправии и Закон о равном обращении. Недавно уполномоченный по равным правам сделал министерству предложение объединить эти законы.
По этой причине мы начали это обсуждать с заинтересованными группами и постарались взвесить, внесет ли объединение законов больше ясности и поможет ли лучшему использованию законов. В данном случае объединение законов, возможно, является перспективным, но это точно нельзя делать на скорую руку. В этом году в Министерстве социальных дел вместе с заинтересованными группами, кого эти законы больше всего затрагивают, мы попробуем найти наиболее разумное решение, чтобы законы еще лучше защищали основные права жителей Эстонии.
Не боясь наших различий, и уделяя больше внимания тому, что нас объединяет, сделаем Эстонию самым лучшим домом для нас всех, со всеми нашими отличиями и особенностями.