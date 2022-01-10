Будьте на связи со своим государством! Какие возможности предоставляет портал eesti.ee?

На портале eesti.ee можно найти информацию о практически всех государственных услугах — например, как зарегистрировать рождение ребенка, подать заявление на получение документов или начать бизнес. Войдя в систему, вы можете посмотреть данные о себе, своей семье, здоровье, найти информацию о своих документах, данные своих машин и недвижимости, а также ознакомиться с нотариальными документами. Абитуриенты могут найти результаты своих экзаменов или данные об окончании основной школы и гимназии.

”Использование портала экономит время и поддерживает ”зеленый” образ мышления, поскольку управление и хранение документов в цифровом виде удобно и бережет окружающую среду. Важно, чтобы человек получал всю необходимую информацию из одного места, что и является одной из целей eesti.ee”, — сказала руководитель портала Кайси Удумяэ.

Государственная э-почта будет держать вас в курсе

Ежегодно через государственный портал жители страны получают более 1,5 млн уведомлений от различных государственных учреждений. Чтобы увидеть письма, которые были отправлены лично вам, необходимо войти на сайт www.eesti.ee с помощью ID-карты, мобильного телефона или Smart-ID.

”Для того, чтобы отправленные государством сообщения действительно доходили до людей, в марте прошлого года мы перенаправили почтовый адрес личный_код@eesti.ee, который есть у каждого жителя Эстонии, на тот адрес электронной почты, который был указан жителем страны в регистре народонаселения. Кроме того, оповещения от госструктур могут быть перенаправлены на ваш номер мобильного телефона. Тем не менее, я рекомендую вам регулярно обновлять свою контактную информацию, потому что только так мы можем быть уверены, что необходимая информация будет вовремя поступать на правильный адрес электронной почты”, — отметила Кайси Удумяэ.