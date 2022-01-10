Будьте на связи со своим государством! Какие возможности предоставляет портал eesti.ee?(2)
Сегодня, 10 января, под руководством Департамента государственной инфосистемы (RIA) стартует информационная кампания, цель которой заключается в ознакомлении со средой государственного портала www.eesti.ee и его возможностями.
На портале eesti.ee можно найти информацию о практически всех государственных услугах — например, как зарегистрировать рождение ребенка, подать заявление на получение документов или начать бизнес. Войдя в систему, вы можете посмотреть данные о себе, своей семье, здоровье, найти информацию о своих документах, данные своих машин и недвижимости, а также ознакомиться с нотариальными документами. Абитуриенты могут найти результаты своих экзаменов или данные об окончании основной школы и гимназии.
”Использование портала экономит время и поддерживает ”зеленый” образ мышления, поскольку управление и хранение документов в цифровом виде удобно и бережет окружающую среду. Важно, чтобы человек получал всю необходимую информацию из одного места, что и является одной из целей eesti.ee”, — сказала руководитель портала Кайси Удумяэ.
Государственная э-почта будет держать вас в курсе
Ежегодно через государственный портал жители страны получают более 1,5 млн уведомлений от различных государственных учреждений. Чтобы увидеть письма, которые были отправлены лично вам, необходимо войти на сайт www.eesti.ee с помощью ID-карты, мобильного телефона или Smart-ID.
”Для того, чтобы отправленные государством сообщения действительно доходили до людей, в марте прошлого года мы перенаправили почтовый адрес личный_код@eesti.ee, который есть у каждого жителя Эстонии, на тот адрес электронной почты, который был указан жителем страны в регистре народонаселения. Кроме того, оповещения от госструктур могут быть перенаправлены на ваш номер мобильного телефона. Тем не менее, я рекомендую вам регулярно обновлять свою контактную информацию, потому что только так мы можем быть уверены, что необходимая информация будет вовремя поступать на правильный адрес электронной почты”, — отметила Кайси Удумяэ.
В конце прошлого года к государственному почтовому ящику добавились новые функции. В новом ящике э-почты видны помимо входящих сообщений отправленные сообщения, черновики, а также можно поставить цифровую подпись и зашифровать прикрепленные к письмам файлы.
Почтовый ящик eesti.ee используется для получения сообщений от, например, Налогово-таможенного департамента, Больничной кассы, Кайтселийта, Департамента оборонных ресурсов, Департамента шоссейных дорог, Департамента полиции и погранохраны, а также от различных министерств, Государственного суда, Кассы по безработице и т.д. Количество госорганов, передающих важную информацию по электронной почте на госпортал, постоянно увеличивается.
В прошлом году посещаемость портала eesti.ee превзошла 9 миллионов раз. Посетители портала чаще всего просматривали информацию на темы, связанные с собственным здоровьем — т.е. выписанные рецепты, больничные листы и данные Больничной кассы.
Eesti.ee — или же ранее информационный портал — был создан в марте 2003 года. На протяжении 19 лет среда непрерывно развивалась и перемещалась на новые технические платформы.
Информационная кампания о возможностях государственного портала длится месяц и запущена при поддержке меры ”Повышение осведомленности об информационном обществе” Европейского фонда регионального развития.