Келли Сильдару потеряла багаж, но выиграла этап Кубка мира

Сильдару победила, набрав 93,75 балла уже в первой попытке. Во второй попытке Сильдару больше рисковала, что привело к небольшим ошибкам, и в результате эстонская спортсменка набрала 89,25 балла.

Второе место заняла представительница Китая Эйлин Гу (91 балл). Гу тоже рискнула во второй попытке, но упала на последнем прыжке. Третье место у американки Мэгги Войсин, которая набрала 90 очков.

Сильдару, выиграла оба этапа Кубка мира в этом сезоне. Впереди запланировано еще четыре этапа соревнований: во французском Фонт-Ромеус с 14-16 января, в грузинском Бакуриани с 3-5 марта, во французском Тигнесе с 10-12 марта и в швейцарском Сильваплана с 24-26 марта.

"Я очень рада. Мой багаж потерялся по пути сюда. Поэтому я не могла нормально тренироваться. Я очень довольна результатом. Я уже жду Олимпиаду. Это будут мои первые Олимпийские игры", — сказала Сильдару в коротком интервью после победы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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