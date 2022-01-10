Цены на катке Тондираба станут ниже

”Важно, чтобы общественное пространство предоставляло возможности для проведения досуга и занятия спорта не только в теплое время года, но и зимой. Каток в Ласнамяэ был впервые открыт в этом сезоне и теперь станет для людей еще более доступным благодаря изменениям прейскуранта. Вскоре стационарный каток появится и в Мустамяэ в строящемся парке Мянни. Также мы начинаем подготовку к созданию катка в Ыйсмяэ, и он определенно не будет последним”, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Каток под открытым небом расположен в западной части парка Тондираба, и туда можно будет прийти со своими личными коньками (запрещены походные коньки и конькобежные коньки). Катком в парке Тондираба управляет предприятие HK Hall OÜ, чьи катки помимо Ласнамяэ также работают в Кесклинне, Мустамяэ и Нымме.

”В Ласнамяэ кататься на коньках под открытым небом можно в двух местах: на уютном катке в парке Тондираба и на ледовом круге стадиона Хярма. Помимо этого, когда снег позволяет, мы прокладываем в парке Паэ лыжню, чтобы у людей были различные возможности для движения и занятий спортом ”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Размер катка Тондираба составляет 1200 квадратных метров, также к этому добавится зона обслуживания. В наличии есть порядка 300 пар коньков, а посетители также могут отведать мини-блинчики в уличном кафе Kooker. Посещение катка и аренда коньков платные.

Каток в парке Тондираба открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов, и длительность билета составляет 60 минут. Как в Кесклинне, Мустамяэ и Нымме, свои уроки на катке смогут провести все желающие школы и детские сады Таллинна. которые не должны платить за билет. В последние годы этой возможностью воспользовались десятки тысяч детей и школьников.

Этой зимой в Ласнамяэ также работает каток на стадионе Хярма, с условиями посещения и графиком которого можно ознакомиться на сайте piritaspordikeskus.ee.