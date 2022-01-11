Учиться никогда не поздно: после 15 лет жизни в США Кристи вернулась домой и пошла учиться на медработника(6)
”После окончания гимназии я поступила на ветеринара, поскольку думала, что возиться с животными — это то, что мне действительно очень интересно. Но по определенным причинам я не закончила учебу и оказалась перед выбором — что теперь делать дальше?”, рассказывает сегодняшняя студентка Тартуской высшей школы здравоохранения Кристи Блумфельдт (39), которая учится на медсестру.
После некоторых раздумий Кристи решила покинуть Эстонию и попробовать жизнь за границей. Ее выбор пал на США, где Кристи провела в общей сложности 15 лет.
В декабре 2019 года Кристи вернулась в Эстонию и начала учиться в Тартуской высшей школе здравоохранения по специальности медсестра.
Работник экстренной медицины в США
В первые годы проживания в США Кристи работала в основном в ресторанах и барах. ”Одно из таких мест находилось недалеко от большого центра спасения, и работающие там пожарники часто заходили в наше заведение проводить время. Один раз мы разговорились об их работе, и я узнала, что в этом штате все спасатели являются работниками экстренной медицины. Так я и задумалась о том, чтобы пойти учиться по специальности техника экстренной медицины," — рассказывает Кристи.
”Из всего времени, проведенного в США, я 10 лет проработала в сфере здравоохранения: сначала была техником экстренной медицины, потом некоторое время работала в скорой помощи, и мое последнее место работы было в отделении экстренной медицинской помощи," — говорит Кристи.
Но потом наступил момент, когда нужно было после долгого отсутствия вернуться в Эстонию.
План идти учиться дальше уже созрел
"Когда я вернулась из США, я уже знала, что хочу продолжать работать в медицинской сфере. Я изучила различные возможности получения образования, и больше всего меня заинтересовала именно специальность медсестры. Также я получила в кассе по безработице индивидуальную консультацию по карьере и приняла участие в групповом консультировании, чтобы удостовериться в своем решении”.
"Я зарегистрировалась в кассе по безработице в Пярну, где мне также рассказали про программу "Работай и учись”. Я узнала, что эта программа полностью поддерживает получение специальности медсестры, что еще раз убедило меня в том, что здравоохранение — это правильный выбор, и, благодаря этому, я смогу спокойно сконцентрироваться на учебе”, говорит Кристи.
Хотите получить новую специальность?
Касса по безработице поддерживает как соискателей работы, так и работающих людей в получении прикладного и высшего образования, а во многих случаях выплачивает также пособие на участие в уровневом обучении. Выбор специальностей очень широк, можно учиться по всей Эстонии как на эстонском, так и на русском языке.
Со списком специальностей, которые поддерживаются, можно ознакомиться на сайте кассы по безработице, где также можно забронировать время к консультанту по карьере.
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