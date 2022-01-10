В Женеве стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности

Встреча проходит в закрытом формате на территории американского постпредства при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Накануне стороны провели предварительные переговоры в формате рабочего ужина. По словам Рябкова, разговор был сложным, но деловым.

Ожидается, что центральным вопросом станет проект договора, который Россия направила США и их союзникам в середине декабря. В частности, в него включены положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.

США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые российские предложения для них неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.