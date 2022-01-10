Токаев назвал боевиков в Казахстане "стаей гиен", а Путин рассуждал о "майданных технологиях". Главное с саммита ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко:

Генсек ОДКБ Станислав Зась:

Массовые акции протеста вспыхнули в Казахстане в первые дни января. Сначала протестующие требовали снижения цен на газ, вскоре экономические требования сменились политическими: граждане настаивали на отставке правительства, проведении новых выборов и рассмотрении вопроса о люстрации людей из окружения бывшего президента Нурсултана Назарбаева .

К середине новогодних праздников митинги переросли в массовые беспорядки. Во многих городах были разграблены магазины, в Алма-Ате оказалось захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ прислать войска для защиты страны.