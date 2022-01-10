Токаев назвал боевиков в Казахстане "стаей гиен", а Путин рассуждал о "майданных технологиях". Главное с саммита ОДКБ(35)
Сегодня состоялся внеочередной онлайн-саммит стран Совета коллективной безопасности ОДКБ. Встреча была посвящена последним событиям в Казахстане. Znak.com коротко рассказывает о главных выступлениях на саммите ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- ”Могу ответственно заявить, что все события с начала это года — звенья одной цепи, они подчинены разрушительному замыслу. Как долго шла эта подготовка, покажет следствие. <…> Шло некое тестирование государства на предмет его прочности. Все попытки были пресечены. Но организаторы не оставили своих планов, они перешли к подготовке вооруженных наступлений”.
- Сначала были ”мирные протесты”, затем в Алма-Ате были ”политические митинги”, а потом, ”как стая гиен, ринулись боевики”, и началось то, что ”войдет в историю как Алматинская трагедия”.
- Ситуация в Казахстане — ”террористическая война”.
- Основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, ”падение города открыло бы путь к захвату юга, а затем всего Казахстана”.
- В атаке на Казахстан принимали участие ”международные террористы”, которые забирали тела своих бойцов с мест боев, а также вывозили их из моргов.
- В один момент Алма-Ата и 9 областных центров оказались в руках бандитов. Только узнав о прибытии трех самолетов с силами ОДКБ, боевики отказались от планов нападения на резиденцию президента Казахстана.
- В Казахстане развернуты 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.
- В результате беспорядков в Казахстане 16 силовиков погибли, число жертв среди мирного населения уточняется, 100 ТЦ и банков были разграблены, 500 машин сожжено.
- Сейчас конституционный порядок в Казахстане восстановлен.
Президент России Владимир Путин:
- ”Возникшая угроза казахстанской государственности вызвана не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы”.
- Протестующие против роста цен на топливо преследовали одни цели, те, кто нападал на государство и брал в руки оружие, — другие.
- ”Мы наблюдаем агрессию международных террористов”.
- В Казахстане ”активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков”.
- ”События в Казахстане не первая и не последняя попытка вмешательства извне в дела наших государств. Мы не позволим раскачивать ситуацию у нас дома и реализовывать планы цветных революций”.
- ”Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно”, после чего ”миротворческий контингент будет выведен из Казахстана”.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко:
- На протесты в Казахстане повлиял не только ”внешний фактор”, он ”не был единственный”, ”за всем надо видеть и внутренние факторы, это урок, который мы извлекли из [событий в] Белоруссии [летом 2020 года]”.
- Кыргызстан и Казахстан должны решить совместные проблемы. Уроки должен извлечь Узбекистан. Если нет, то ”по информации [властей Белоруссии] их взгляды брошены на Узбекистан”.
- Силы ОДКБ ”не оккупанты: нас пригласил брат и друг, и мы оказали поддержку”.
Генсек ОДКБ Станислав Зась:
- В Казахстане нет сейчас ”проблем, требующих вмешательства глав других государств”.
- ”Тот миротворческий потенциал ОДКБ, который был создан, реально работает”
- Войска ОДКБ дислоцированы в Нур-Султане, Алма-Ате и Алматинской области.
Массовые акции протеста вспыхнули в Казахстане в первые дни января. Сначала протестующие требовали снижения цен на газ, вскоре экономические требования сменились политическими: граждане настаивали на отставке правительства, проведении новых выборов и рассмотрении вопроса о люстрации людей из окружения бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
К середине новогодних праздников митинги переросли в массовые беспорядки. Во многих городах были разграблены магазины, в Алма-Ате оказалось захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ прислать войска для защиты страны.