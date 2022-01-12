Подборка лучших фильмов о моде от эстонского дизайнера

Праздники отгремели, прошлогодние салатики доедены, а впереди еще много темных и длинных вечеров. Январь, однако.

Но именно январские вечера прекрасно подходят для того, чтобы посидеть перед телевизором, обернув ноги теплым пледом, и посмотреть хороший фильм о… моде.

Я рекомендую вот эти 10 картин. Какие-то вы уже, наверное, видели. А что-то для вас станет открытием. В любом случае, они помогут скоротать зимние вечера.

1. Высокая мода 1994

Фильм о неделе моды в Париже. Страсти разгораются на подиуме, а еще больше ”за сценой”. ”. Переплетаются сюжетные линии, показывая как лицемерие сильных мира моды, так и простые человеческие чувства.

На экране появляются реальные кинозвёзды, модельеры, модели, которые до сих пор играют важную роль в мире моды. И коллекции. Коллекции того времени. Присмотритесь к костюмам. Я была удивлена: некоторые точно соответствуют философии и трендам сегодняшнего дня.

2. Дьявол носит Прада 2006

Карьера или любовь? Казалось бы, ответ очевиден. Но я все чаще и чаще думаю о том, что нельзя предавать свою мечту.

3. Шопоголик 2009

Ребекка помешана на шопинге и дорогой одеждой.

Фильм легкий и веселый. Ох, вполне возможно, что многие из нас узнают в главной героине себя.

Фильм о том, что одежда играет в нашей жизни, конечно, очень важную, но далеко не самую главную роль.

4. Коко до Шанель 2010

Она не любила говорить о себе. И дело заключалось не только в тайне того, откуда она вышла: из монастырского приюта или богатого овернского дома, дело было в ней самой…

О Шанель так много сказано и написано, что порой бывает сложно отличить правду от вымысла. И все же я не перестаю удивляться этой фантастической Женщине, перевернувшей мир, а не только мир моды. Я восхищаюсь ее упорством, ее уверенностью в себе, ее жаждой жизни.

5. Ив Сен-Лоран 2014

Конец 1960-х. Юный кутюрье становится главным дизайнером Модного дома Кристиана Диора. Но это только начало. Впереди создание империи Yves Saint Laurent, одного из самых известных брендов.

6. Возраст стилю не помеха, 2014