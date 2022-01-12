Подборка лучших фильмов о моде от эстонского дизайнера
Праздники отгремели, прошлогодние салатики доедены, а впереди еще много темных и длинных вечеров. Январь, однако.
Но именно январские вечера прекрасно подходят для того, чтобы посидеть перед телевизором, обернув ноги теплым пледом, и посмотреть хороший фильм о… моде.
Я рекомендую вот эти 10 картин. Какие-то вы уже, наверное, видели. А что-то для вас станет открытием. В любом случае, они помогут скоротать зимние вечера.
1. Высокая мода 1994
Фильм о неделе моды в Париже. Страсти разгораются на подиуме, а еще больше ”за сценой”. ”. Переплетаются сюжетные линии, показывая как лицемерие сильных мира моды, так и простые человеческие чувства.
На экране появляются реальные кинозвёзды, модельеры, модели, которые до сих пор играют важную роль в мире моды. И коллекции. Коллекции того времени. Присмотритесь к костюмам. Я была удивлена: некоторые точно соответствуют философии и трендам сегодняшнего дня.
2. Дьявол носит Прада 2006
Карьера или любовь? Казалось бы, ответ очевиден. Но я все чаще и чаще думаю о том, что нельзя предавать свою мечту.
3. Шопоголик 2009
Ребекка помешана на шопинге и дорогой одеждой.
Фильм легкий и веселый. Ох, вполне возможно, что многие из нас узнают в главной героине себя.
Фильм о том, что одежда играет в нашей жизни, конечно, очень важную, но далеко не самую главную роль.
4. Коко до Шанель 2010
Она не любила говорить о себе. И дело заключалось не только в тайне того, откуда она вышла: из монастырского приюта или богатого овернского дома, дело было в ней самой…
О Шанель так много сказано и написано, что порой бывает сложно отличить правду от вымысла. И все же я не перестаю удивляться этой фантастической Женщине, перевернувшей мир, а не только мир моды. Я восхищаюсь ее упорством, ее уверенностью в себе, ее жаждой жизни.
5. Ив Сен-Лоран 2014
Конец 1960-х. Юный кутюрье становится главным дизайнером Модного дома Кристиана Диора. Но это только начало. Впереди создание империи Yves Saint Laurent, одного из самых известных брендов.
6. Возраст стилю не помеха, 2014
Документальный фильм о стильных дамах Нью-Йорка. Им от 62 до 95 лет, но возраст для них не имеет значения, они не ставят себе запретов и живут ”на полную катушку”. Стиль у них неоднозначный, но уж точно индивидуальный и запоминающийся. У них есть чему поучиться.
7. Месть от кутюр 2015
Портниха, способная творить чудеса, возвращается в родной город, где ее не ждут…
Фильм не совсем о моде. Он о добре и зле, о любви и предательстве, о вере и крушении ее.
Я смотрела фильм с карандашом в руке, потому что мне хотелось записывать цитаты за героями фильма.
Представляете, если бы все портные умели делать своих заказчиков ”похожими не на самих себя, а на тех, кем они хотят быть”?
Фильм грустный. Но после него не остается печали. И после фильма я подумала: нет, месть — это не мое. А вот падать, вставать и вновь возрождаться из пепла — это и есть жизнь.
И еще одну фразу из этого фильма хочу написать. Она могла бы стать моим кредо, а может быть, и кредо кого-то из вас: ”А сейчас ты можешь творить. Ты можешь преображать людей. Это не каждому дано. Гордись и пользуйся этим”.
8. Модная штучка 2015
Мечта Кейт — стать дизайнером модного дома. И она этого достойна. Но, чтобы мечта исполнилась, ей приходится прибегнуть к хитрости… Легкий, радостный фильм, который смотрится на одном дыхании.
9. Призрачная нить 2017
В Лондоне 1950-х кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые наряды. Но жизнь его меняется с появлением молодой и своенравной Альмы…
Интересно, что у главного героя киноленты есть реальный прототип — кутюрье Чарльз Джеймс, родившийся в Англии в 1906 году. Родители воспитывали мальчика в традициях аристократии, но Чарльз, как только ему исполнилось 20 лет, уехал в Чикаго, где и начал заниматься любимым делом.
А вообще мне кажется, что главные герои этого фильма — платья, созданные руками Великого кутюрье.
10. Круэлла 2021
В один прекрасный день безошибочный модный вкус юной Эстеллы привлекает внимание высокомерной баронессы фон Хельман…
Если вы еще не видели этот фильм — посмотрите обязательно!
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий "Стильное заявление" для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога "Стильное заявление" можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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